Après le nombre impressionnant de mises à jour majeures qu'a déployé CD Projekt RED sur Cyberpunk 2077 depuis sa sortie en 2020, difficile de reprocher encore au studio les quelques petits problèmes qui subsistent dans un jeu par ailleurs désormais aussi exceptionnel tant promis. Un élément qui frustre particulièrement les joueurs avait toutefois échappé à la vigilance et aux correctifs des développeurs, jusqu'à l'arrivée d'une nouveauté gratuite qui a changé la vie de beaucoup de monde... à condition d'être sur PC.

Un boulet de Cyberpunk 2077 vieux de cinq ans enfin corrigé par une nouveauté gratuite

À la sortie du jeu, la gestion de l'inventaire était un vrai casse-tête. Heureusement, CD Projekt RED a corrigé la plupart de ces problèmes au fil des ans. Du moins presque tous. Même cinq ans après, il n'existe en effet toujours pas d'option pour sélectionner manuellement plusieurs objets et les déplacer dans un espace de stockage.

Ce n'est cependant, contrairement à d'autres RPG du même acabit, pas un problème majeur, étant donné qu'il n'y a pas dans Cyberpunk 2077 de limite de poids pour votre inventaire. Par conséquent, (mis à part un léger inconvénient) avoir des centaines d'objets sur soi n'aura aucune incidence sur le gameplay. Cela signifie simplement que vous devrez passer plus de temps à sélectionner individuellement chaque objet que vous souhaitez jeter. Ce qui peut d'ailleurs vous faire perdre du temps un peu superflu, alors que, au fil de l'aventure, votre inventaire devient de plus en plus chargé, occasionnant donc une navigation de plus en plus chaotique.

Mais tout cela appartient désormais au passé, non pas grâce à une mise à jour officielle, mais grâce à l'intervention d'un fan de Cyberpunk 2077, qui s'est fendu d'une solution pour répondre à une demande insistante d'une large partie de la communauté. Malheureusement, il faut passer par la version PC du jeu pour en profiter.

© CD Projekt RED

Un mod indispensable pour de nombreux joueurs, mais exclusif à la version PC

Si vous jouez à Cyberpunk 2077 sur PC, vous pouvez en effet vous débarrasser rapidement de cet ennuyeux casse-tête qu'est la gestion de votre inventaire, car un moddeur du nom de r457 a publié un mod visant à l'éliminer une fois pour toutes. Le mod « Stash and Vendors QoL » fait en effet exactement ce que son nom suggère : il permet de sélectionner plusieurs objets simultanément et de les déplacer d'un simple clic, qu'ils proviennent de votre inventaire ou d'un vendeur. Ce n'est peut-être pas le changement le plus révolutionnaire pour la plupart d'entre vous, mais la majorité des commentaires sur Nexus Mods, où vous pouvez le télécharger et l'installer sur votre version PC de Cyberpunk 2077, sont définitivement dithyrambiques.

« Que le jeu nous oblige constamment à déplacer une barre de progression juste pour acheter deux objets, c'est absurde ! ​​Super mod ! », a commenté Exron, utilisateur de Nexus. « J'ai lu la description et j'en suis resté bouche bée ! J'attendais ça depuis longtemps ! Merci ! », a répondu HavocIsTooStern. « J'attendais un mod comme celui-ci. Merci ! Je le recommande ! », a commenté StrangeSalad.

Hélas, les joueurs consoles de Cyberpunk 2077 ne peuvent pour l'instant pas en profiter, puisque ce mod n'est utilisable que sur la version PC du jeu. Il faudra ainsi attendre que CD Projekt RED fasse l'effort de rendre les mods cross-plateformes pour également en profiter sur PS5, Xbox Series, voire peut-être Nintendo Switch 2.

Source : Nexus Mods