Les personnages de l'univers riche et complexe de Cyberpunk 2077 vont en effet bientôt dans un nouveau jeu, que les fans du RPG de science-fiction sombre n'attendaient très probablement pas. Si quelques crossovers et collaborations autour de l'univers de Mike Pondsmith et CD Projekt RED ont déjà vu le jour, celui-ci, récemment annoncé, risque de surprendre, en plongeant ses personnages dans un monde radicalement différent.

Cyberpunk 2077 va bientôt à nouveau s'inviter dans un autre univers

Il semblerait que plusieurs personnages de la métropole dystopique de Night City, et plus précisément ceux de l'excellente série d'animation spin-off de Cyberpunk 2077, Cyberpunk Edgerunners, fassent bientôt leur apparition dans un RPG en monde ouvert d'un tout autre genre. Peu d'informations concernant le contenu de cette collaboration existent encore, mais l'annonce a fait pour rappel surface en avril, lors d'une brève mention au cours d'un livestream officiel de la part d'HoyoVerse.

Celui-ci avait principalement pour objectif de faire la promotion de la version 2.3 de Wuthering Waves. C'est donc avec ce titre que l'univers étendu de Cyberpunk 2077 aura prochainement droit à un crossover. Bien qu'il n'existe encore aucune date de sortie précise, les développeurs prévoient l'arrivée de celui-ci courant 2026. Tout cela arrivera donc dans un futur plus ou moins proche.

© CD Projekt RED/Netflix

Un nouveau crossover qui va cartonner ?

Lors de l'annonce initiale, qui n'a duré qu'une minute environ, la collaboration a pour rappel fait l'objet d'un faux piratage. Les présentateurs ont feint la confusion avant de révéler qu'il s'agissait d'une mise en scène. Les quelques informations divulguées indiquent que le crossover permettra de jouer quelques personnages de la série d'animation spin-off de Cyberpunk 2077 dans l'univers nettement plus coloré de Wuthering Waves.

Depuis, les informations se sont faites rares. Huit mois après l'annonce, on ignore toujours quels personnages de Cyberpunk Edgerunners seront intégrés au jeu, ni même combien ils seront. Cependant, les fans de la série animée ont leurs propres idées. Selon eux, les choix les plus probables seraient David, Lucy ou Rebecca : David est le personnage principal de la série, et les deux autres sont des alliées précieuses, expertes en piratage et en combat. Il faudra quoi qu'il en soit resté connecté pour en avoir le cœur net, chooms.

Fort de son succès fulgurant depuis sa sortie, Cyberpunk 2077 n'en est pour rappel pas à son premier partenariat avec des développeurs externes, fusionnant son univers avec d'autres jeux. On se souvient notamment de la collaboration mémorable avec Balatro, sortie en décembre 2024, qui a lancé les joueurs dans une chasse au trésor à travers Night City à la recherche de symboles du Joker pixélisés. Parmi les autres collaborations notables, citons celle avec Death Stranding, qui a intégré six missions liées à Cyberpunk, et celle de 2024, qui a fait entrer V et Johnny Silverhand dans l'univers de Fortnite.

Source : Livestream de Wuthering Waves