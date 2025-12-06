En attendant sa suite, Cyberpunk 2077 a récemment eu droit à un DLC collaboratif adoré par les fans du titre phare de CD Projekt RED, « c'est le feu » selon eux.

Depuis sa sortie controversée en 2020, principalement sur PS4 et Xbox One, et grâce à l'énorme travail de CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 a depuis grandement redoré son blason pour aujourd'hui être le vrai grand RPG qu'il promettait d'être à sa genèse. Alors que le studio polonais travaille sur une suite, la popularité de son jeu se fait de plus en plus évidente via des produits dérivés comme l'excellente série Cyberpunk Edgerunners, ou encore diverses collaborations avec d'autres médias, comme le DLC adoré par les fans qui nous intéresse ici.

Un nouveau DLC collaboratif pour Cyberpunk 2077

Les joueurs de Cyberpunk 2077 sont ravis que le jeu soit toujours aussi populaire en 2025, et que d'autres nouveautés soient prévues pour 2026. Le titre dystopique en monde ouvert de CD Projekt Red aura notamment droit cette année à un DLC extension crossover avec Wuthering Waves, et a déjà collaboré avec Guilty Gear: Strive il y a quelques mois.

Les détails de l'extension Wuthering Waves se font encore désirer, mais le DLC de Guilty Gear: Strive a ajouté Lucy de Cyberpunk: Edgerunners comme personnage jouable ; on peut donc s'attendre à une collaboration similaire pour Wuthering Waves. Comme si cela ne suffisait pas pour les fans de Cyberpunk 2077, une troisième collaboration a fait l'objet d'une annonce il y a quelques mois et est disponible depuis le 16 octobre.

Cette troisième collaboration, d'ores et déjà disponible, concerne cette fois avec le FPS mobile Arena Breakout. Intitulée « Légende vivante », cette collaboration inclut des skins exclusifs et des événements spéciaux disponibles à Kamona. « Légende vivante » fait référence à l'ambition des personnages de Cyberpunk 2077 de devenir des légendes de Night City, à l'instar de Johnny Silverhand et de compagnons marquants comme Judy ou Jackie.

Une collaboration qui a enflammé les fans

On ne s'attendrait pas à un tel engouement pour un jeu mobile, mais Cyberpunk 2077 semble avoir attiré un public considérable. Plusieurs fans ont même montré une grande excitation à l'égard de ce DLC en lien avec Arena Breakout, en disant que « c'est le feu ».

Par ailleurs, le support officiel de Cyberpunk 2077 a officiellement pris fin, hormis quelques mises à jour ponctuelles améliorant l'expérience de jeu, mais même celles-ci sont désormais moins fréquentes. Les fans en manque se réjouissent donc d'avoir droit à ce genre de collaborations pour retrouver leurs personnages favoris du titre phare de CD Projekt RED.

Pour votre prochain voyage à Night City, ou peut-être ailleurs, il vous faudra en effet patienter jusqu'à la sortie de la suite, actuellement en développement au sein du studio polonais, qui travaille par ailleurs en parallèle sur The Witcher 4. Celui-ci est d'ailleurs la priorité absolue du studio polonais, mais risque de ne pas sortir avant 2027. Il ne faut donc pas espérer une suite de Cyberpunk 2077 avant de longues années, malgré un développement en parallèle.