Le futur Cyberpunk 2 se construit toujours dans l'ombre et cela ne serait pas près de changer. Une nouvelle information nous indique qu'il faudra être patient.

Les néons de Night City ont fait tant briller les yeux des joueurs et joueuses que beaucoup attendent un “Cyberpunk 2”. Si le projet est bel et bien lancé chez CD Projekt, c'est loin d'être le seul. Les différentes équipes sont accaparées par bien des chantiers. Et si vous risquez de voir l'univers futuriste continuer de s'étendre de plusieurs façon, en coulisses les choses ne vont pas en s'accélérant. Le temps semble être de mise pour le sequel.

Cyberpunk 2 prendra son temps pour rouvrir les portes de Night City

Les annonces se font encore à demi-mots pour Cyberpunk 2. Le projet est plus que concret au sein de CD Projekt, mais les ambitions du studio sont abyssales. Les équipes ont d'ores et déjà prévenu : il ne faudra pas être trop impatient pour cette suite. Jusqu'ici, les estimations visent une fenêtre de sortie entre 2028 et 2030. Une déception pour certains fans, un gage de confiance pour d'autres.

En effet, après le lancement catastrophé de Cyberpunk 2077 à cheval sur deux générations de consoles, personne ne tient à revenir la même situation. L'industrie, échaudée par ses propres excès, parait alors tirer quelques leçons de ses erreurs passées. Le développement encore balbutiant du jeu va demander une pleine concentration des équipes pour arriver à un résultat satisfait, à fortiori avec une ambition revue à la hausse.

Ce Cyberpunk 2, auparavant évoqué en interne sous le nom de code « Project Orion », voudrait aller bien plus loin que son prédécesseur. Parmi les nouveautés qui semblent aller en se confirmant, il y a la fameuse dimension multijoueur qui avait finalement été tronquée de CP 2077. C'est une offre d'emploi qui a vendu la mèche, laissant envisager de très grandes choses pour le sequel. De fait, une telle composante nécessite un travail de fond pour parvenir à faire cohabiter la narration solo, l'immersion et l'interaction social. Un défi qui demande effectivement du temps pour être relevé.

© CD Projekt.

Un projet qui passe au second plan pour l'instant

Si la patience est de rigueur pour Cyberpunk 2, c'est aussi que les équipes de CD Projekt ont du pain sur la planche. Le studio polonais n'a pas abandonné la licence à qui il doit sa renommée, à savoir The Witcher. Un quatrième opus est en développement et c'est bien lui la priorité pour l'heure.

De plus, Cyberpunk 2 et The Witcher 4 sont loin d'être les seules créations en réflexion chez CD Projekt. Entre le fameux jeu multijoueur dans l'univers du Sorceleur et toutes les collaborations autour de l'univers futuriste du studio, la gestion de projet se doit d'être pensée avec précision pour parvenir à mener chaque projet de front. Voilà qui a de quoi laisser rêveur et occuper l'esprit des fans en attendant d'en apprendre davantage.