Un nouveau banger en vue sur Crunchyroll ? Après le succès de la saison 1, cette série hyper dark annonce officiellement son retour prochainement.

C'est la nouvelle que tous les fans attendaient. Crunchyroll dit adieu à un nouveau de ses très gros titres, en l'occurrence My Hero Academia, mais ne manque pas d'autres séries prometteuses pour en mettre plein les yeux aux spectateurs. De fait, plusieurs anime émergent les uns après les autres, avec des propositions marquantes. Les amateurs de fantasy ont notamment une nouvelle référence à suivre depuis cet été et la suite vient de s'officialiser.

Crunchyroll va faire revenir une série à succès

Cet été, le programme était vraiment lourd sur Crunchyroll. Certes, nous avons refermé le chapitre de Dr Stone. Mais, nous avons aussi eu le plaisir d'accueillir la saison 2 du phénomène Kaiju no 8. Plus encore, plusieurs séries événements ont fait leur apparition dans le catalogue. Beaucoup ont parlé de Gachiakuta, qui cartonne déjà sur papier. Mais, il ne faudrait pas non plus passer à côté de la réussite Clevatess, nouvelle production hyper prometteuse dans le paysage de la fantasy.

Diffusée de juillet à septembre 2025 sur Crunchyroll, la saison 1 de Clevatess a su captiver son public. C'est pourquoi, juste après la sortie du 12ᵉ et dernier épisode, les équipes du studio d'animation Lady-duce ont pris la parole pour annoncer ce que les fans espéraient tant. C'est désormais officiel, l'adaptation du manga de Yūji Iwahara reviendra pour une saison 2. Elle reprendra les aventures à compter du tome 6 ! Enfin, pour célébrer la nouvelle, le character designer Soichiro Sako a partagé une illustration commémorative des protagonistes.

De quoi parle l'anime Clevatess ?

Clevatess, ou Kurebatesu en japonais, c'est la nouvelle sensation de Crunchyroll. Le point de départ est le massacre vengeur de tout un royaume humain par un roi Démon qui décide de garder en vie l'héritier du trône afin d'observer le développement de cette espèce étrangère. Pour l'aider à prendre soin de ce petit qui n'est encore qu'un bambin, il rescucite une héroïne et se lancent ensemble dans un très grand voyage.

Née sur papier de l'esprit de Yūji Iwahara, l'adaptation en anime a offert un vrai vent de fraîcheur au genre de la dark fantasy pour beaucoup. Il faut dire que le studio Lady-duce se démène pour rendre honneur à l'œuvre original à l'écran. Les équipes déploient tout leur savoir-faire pour produire des scènes de bataille intense, proposer une animation dynamique et faire évoluer les personnages dans des décors détaillés, le tout pour soutenir un récit mature. La saison 1 est à découvrir sur Crunchyroll, qui diffusera officiellement la saison 2 en exclusivité dès sa sortie au Japon.