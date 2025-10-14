Un influenceur allemande a fait une expérience : placer un traceur AirTag dans des baskets qu'il a données à la Croix-Rouge. Ce qu'il découvre fait scandale.

C'est devenu un réflexe pour beaucoup : déposer des vêtements qu'on ne porte plus dans des conteneurs faits pour les dons. L'association d'aide humanitaire qu'est la Croix-Rouge en a son nom, ce qui procure d'autant plus le sentiment de faire une bonne action. Sauf que les coulisses derrière ce système ne sont pas nécessairement celles imaginées, comme l'a démontré un influenceur allemand en plaçant un AirTag (un traceur GPS d'Apple) dans une paire de chaussure qu'il a déposée dans un de ces conteneurs. L'organisation s'est trouvée dans une situation des plus inconfortables.

Un AirTag qui dévoile le pot-aux-roses de la Croix-Rouge

Moe.Ha est un influenceur spécialiste de la tech. Ses followers TikTok apprécient particulièrement ses tests en tout genre, mais aussi ses expériences. Il en a justement fait une cette année qui chamboulé la toile, car elle a contribué à des révélations inattendues sur une organisation humanitaire de premier plan : la Croix-Rouge.

Cette expérience consistait à placer un AirTag dans une paire de baskets dont il a fait don à la Croix-Rouge. Ce petit traqueur fabriqué par Apple devait lui permettre de suivre le voyage de ses chaussures. Ainsi, il voulait vérifier, prenant sa communauté TikTok à témoin, que le présent atterrirait bien à l'endroit promis afin de servir les plus démunis. Sauf que sa découverte est tout autre.

Au départ, la paire de baskets fait un trajet somme toute logique. Partant de Starnberg, en Bavière, elle fait ensuite escale à Munich. C'est là que les choses commencent à devenir étranges. Elle quitte l'Allemagne et s'embarquent en Autriche, traversant même plusieurs pays européens pour s'arrêter 800 km plus loin. Jamais Moe.Ha n'aurait cru qu'un don fait à la Deutsches Rotes Kreuz, la Croix-Rouge allemande, finirait en Bosnie... sur les étals d'un marché de vêtements d'occasion !

L'influenceur découvre alors que sa paire de chaussures, censée être donnée ou vendue à un prix modique à des personnes dans le besoin dans son pays, est finalement mise en vente à 10 € sur un marché bosnien. Moe.Ha décide de prendre l'avion et de se rendre sur place pour racheter ses baskets, localisées grâce au AirTag. Il échange avec la vendeuse qui lui apprend qu'elle a reçu des « lots venus d'Allemagne ». Aucune mention de don de la part de la Croix-Rouge, donc.

La vidéo TikTok de l'influenceur a évidemment fait grand bruit, cumulant plus de 10 millions de vues en quelques jours. Face à un tel tollé, la Croix-Rouge allemande a été contrainte de prendre la parole sur le sujet. Elle a ainsi reconnu que certains vêtements reçus comme dons sont en fait revendus non pas aux plus démunis, mais à des sociétés spécialisées dans la revente et le recyclage. L'argent ainsi récolté sert bien sûr à financer ses actions humanitaires. Rien d'illégal donc, mais un manque de transparence qui fait tache pour une association caritative.

