Sept chambres, court de padel, piscine intérieure... et pourtant personne n'en veut. Le domaine que Ronaldo a fui vient de perdre 500 000 livres. Découvrez pourquoi cette pépite du Cheshire peine à trouver preneur.

Le prix demandé pour l'ancien domaine de Cristiano Ronaldo est passé d'environ 7,4 millions de dollars à environ 6,7 millions de dollars, après plus de 18 mois passés sur le marché sans trouver preneur.

La propriété avait été mise en vente en février 2023 par l'agence Jackson-Stops pour 5,5 millions de livres sterling. Faute d'acquéreur, le prix demandé a été abaissé de 500 000 livres, pour tomber à 5 millions de livres, rapporte le Times of India. Ce montant révisé reste un prix affiché : aucun prix de vente final n'a été confirmé à ce jour.

Le domaine se trouve à Alderley Edge, dans le Cheshire, un secteur réputé pour sa richesse. Il s'étend sur 9 hectares et Jackson-Stops le décrit comme un chef-d'œuvre de design moderne, avec une résidence principale ultra-stylée dotée d'une suite de loisirs exceptionnelle, d'une grange d'invités à deux chambres et d'un court de padel.

La maison principale compte sept chambres et six salles de bains. La chambre principale dispose d'espaces d'habillage privés et d'un dressing, tandis que les autres chambres ont chacune leur salle de bains attenante. Le bien comprend une piscine intérieure chauffée, un sauna, un jacuzzi, une salle de sport professionnelle, une salle de cinéma privée et une cave à vin.

À l'extérieur, un court de tennis complet côtoie un terrain de padel, et une grange séparée à deux chambres sert de logement pour invités ou personnel.

La famille avait déjà quitté les lieux avant la fin du contrat

Ronaldo avait emménagé dans ce domaine après son retour à Manchester United en 2021. Sa famille l'a pourtant quitté assez vite pour une autre maison du Cheshire, ayant appartenu à l'ancien attaquant du club Andrew Cole, équipée de portails électriques et de vidéosurveillance.

À l'époque, une explication évoquait des nuisances sonores matinales provenant de moutons sur les terres agricoles bordant la propriété, un détail toutefois contesté. Des préoccupations de confidentialité et de sécurité ont également circulé, un sentier public passant à proximité du domaine.

Le second passage de Ronaldo à Manchester United s'est terminé en novembre 2022, après un accord entre le club et le joueur pour résilier son contrat, à la suite de son entretien très médiatisé avec Piers Morgan, dans lequel il critiquait ouvertement la direction du club.

Quelques semaines plus tard, il signait à Al-Nassr et entamait sa carrière en Arabie saoudite, ce qui a changé le lieu de résidence principal de sa famille. Le domaine du Cheshire n'était déjà plus la résidence principale des Ronaldo durant la dernière partie de son passage à Manchester United, et il a été mis en vente après son départ.

Ce n'était pas la première maison de Ronaldo dans le secteur. Lors de son premier passage à Manchester United, il possédait déjà une résidence en briques de cinq chambres à Alderley Edge, dotée notamment d'une piscine intérieure et d'une salle de sport.

Il l'avait achetée en 2008 pour 3,895 millions de livres sterling. Elle a finalement été vendue en 2019 pour 3,25 millions de livres, soit environ 645 000 livres de moins que le prix d'achat initial.