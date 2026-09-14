Trois heures de traque, un hélicoptère mobilisé et quatre permis retenus : un mariage a viré au fiasco sur l'A10. Rodéos, stupéfiants et fourrière, la fête a coûté cher aux mariés imprudents.

Un cortège de mariage a été intercepté par les gendarmes après avoir multiplié les manœuvres dangereuses sur l'autoroute A10, à proximité d'Autrèche, en Indre-et-Loire. Les faits se sont déroulés le dimanche 6 septembre 2026, dans l'après-midi, alors que le convoi roulait en direction d'Orléans.

Une moto et deux voitures ont zigzagué entre les voies, provoquant un bouchon important sur l'axe. Les autres usagers, pris au dépourvu par ces changements de voie répétés, ont dû composer avec ce ralentissement soudain.

Un cortège stoppé au péage de Blois après trois heures de traque

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a été alertée vers 14 heures. Une première patrouille a tenté de remonter la file de véhicules pour identifier les fêtards, sans parvenir à les intercepter immédiatement. Le cortège a poursuivi sa route jusqu'au péage de Blois, où les militaires ont fini par stopper l'ensemble du groupe.

L'opération a mobilisé l'Escadron départemental de contrôle des flux d'Indre-et-Loire, renforcé par son homologue du Loir-et-Cher, ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie. Elle a duré près de trois heures, de 14 heures à 17 heures.

Au total, 15 personnes et 15 véhicules ont été contrôlés. Trois conducteurs, ceux de la moto et des deux voitures impliquées dans les rodéos, ont vu leur permis retenu et leur véhicule placé en fourrière. Un quatrième permis a été retenu après un dépistage de stupéfiants positif chez l'un des conducteurs du cortège. Une procédure judiciaire est désormais en cours.

La gendarmerie d'Indre-et-Loire a tenu à rappeler qu'une célébration, même exceptionnelle, ne suspend jamais les obligations imposées aux conducteurs. « La route n'est pas un circuit », a-t-elle résumé dans ICI.

Un autre cortège filmé bloquant une autoroute près de Marseille

Une vidéo publiée sur TikTok, il y a quelques heures, montre un scénario comparable dans le sud de la France. Le document, tourné sur une autoroute autour de Marseille, montre un cortège mené par plusieurs voitures de sport roulant à très faible allure et occupant toutes les voies, empêchant les autres automobilistes de circuler normalement.

Parmi les véhicules identifiés figurent :

une Lamborghini Huracan Spider une Lamborghini Huracan STO une Porsche 911 GT3 RS un Ferrari Purosangue une Porsche Panamera une BMW Z4

On ignore si les forces de l'ordre sont intervenues dans ce cas précis, ni si les auteurs de la manœuvre ont été sanctionnés.

Ce type d'incident n'est pas isolé. Durant l'été 2026, la gendarmerie nationale avait déjà communiqué sur un cortège de mariage ayant bloqué la circulation sur une autoroute dans le Vaucluse. Les militaires avaient alors saisi plusieurs véhicules, dont certains n'étaient pas assurés correctement ou roulaient avec des pneus lisses.