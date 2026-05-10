Une astuce pourrait bien vous sauver la mise. Devenue virale grâce aux réseaux sociaux, elle consiste à mettre une pièce de monnaie dans votre congélateur

Les tendances sur les réseaux sociaux ne se limitent pas à des défis ou des danses. Des astuces en tout genre peuvent inspirer des internautes, puis d'autres, et ainsi de suite, devenant virales. C'est le cas de cette idée toute bête de mettre une pièce de monnaie au congélateur. Mais malgré le côté loufoque de l'initiative (qui irait ranger son argent ici ?), cela pourrait s'avérer très utile. Si vous voulez éviter l'intoxication alimentaire, on vous explique comment ça marche.

Une intoxication est vite arrivée

Tout d'abord, il faut voir la situation en tête. Si on parle de congélateur ici, c'est parce que cet espace de stockage très pratique pour conserver la nourriture peut aussi devenir un piège. Eh oui ! Qu'est-ce qui vous garanti que les aliments conservés à l'intérieur sont encore comestibles ? Après tout, si vous vous absentez quelques jours, notamment pendant vos vacances, il n'y paraîtra rien si le contenu a été décongelé puis recongelé. Or ça, c'est un vrai risque pour votre santé.

En effet, le Ministère de l'Agriculture, de l'Agro-alimentaire et de la Souveraineté alimentaire fait un rappel essentiel sur son site officiel : le congélateur, en dépit du froid, ne tue pas toutes les bactéries. Et pour cause, « certaines bactéries y résistent, et le froid arrête ou ralentit seulement leur croissance ». Or, si votre appareil est soumis à une coupure d'électricité et repart ensuite, ça veut dire que la température remonte temporairement à l'intérieur, ce qui « stimule leur multiplication au sein de l’aliment ».

Un tel phénomène peut démultiplier les bactéries dans l'aliment au-delà du nombre qu'il avait à l'origine. Dès lors, il n'en faut pas plus pour risquer l'intoxication alimentaire. Mais heureusement pour vous, on a une astuce et elle tient en une pièce de monnaie à déposer dans son congélateur. On vous explique tout.

© Towfiqu barbhuiya.

À quoi ça sert de mettre une pièce de monnaie dans le congélateur ?

Si vous craignez qu'une panne de courant ne cause la décongélation et la recongélation du contenu de votre congélateur, cette astuce à la mode sur les réseaux sociaux vous sera d'un grand secours. Elle requiert d'utiliser une pièce de monnaie, mais ce peut aussi être un autre petit objet, l'important étant qu'il ne flotte pas. Vous allez comprendre en procédant comme suit :

Commencez par placer un verre d'eau (peu importe la taille) dans votre congélateur

Patientez 1 ou 2 jusqu'à ce que l'eau du verre soit congelée

Prenez ensuite une pièce de monnaie que vous aurez au préalable lavée pour éliminer les bactéries.

Enfin, placée là dans le verre, sur l'eau congelée.

L'astuce est simple : si votre congélateur s'éteint suffisamment longtemps pour que vos aliments décongèlent, l'eau devenue glace dans le verre va fondre ; avec son poids, la pièce de monnaie tombera alors forcément au fond du verre. Ce sera l'indice indiscutable que vos aliments sont potentiellement devenus impropres à la consommation.