Attacher son chien à un point fixe peut désormais coûter jusqu'à 50 000 euros en Espagne. Une loi méconnue bouleverse le quotidien des propriétaires, entre amendes salées et règles strictes sur la solitude des animaux.

En Espagne, l'article 25 de la loi sur le bien-être animal interdit d'utiliser tout dispositif, mécanisme ou ustensile destiné à limiter ou empêcher la mobilité d'un animal en un point fixe. Concrètement, un chien ou un chat ne peut plus être maintenu de façon habituelle, immobile, au bout d'une corde, d'une chaîne ou d'une laisse attachée à un même endroit, explique OkDiario.

Le texte, la Ley 7/2023 du 28 mars 2023, dite Ley de Bienestar Animal, est entrée en vigueur le 29 septembre 2023. Elle fixe un ensemble d'obligations et d'interdictions pour protéger les animaux de compagnie sur tout le territoire espagnol.

Une exception existe : l'usage de tels dispositifs reste toléré en cas de prescription vétérinaire répondant au bien-être de l'animal. Un article publié le 14 octobre 2026 rappelle que cette règle, après son adoption, reste l'une des plus commentées parmi celles qui touchent les propriétaires de chiens et de chats, à mesure que les contrôles se multiplient.

Jusqu'à 50 000 euros d'amende

Les sanctions dépendent de la gravité du manquement. Lorsque l'infraction ne cause ni dommage physique ni trouble comportemental à l'animal, elle est classée comme légère et expose à un avertissement ou à une amende de 500 à 10 000 euros. Si le comportement provoque une souffrance ou un dommage, l'infraction devient grave et la sanction grimpe à 10 001 à 50 000 euros.

Pas plus de 24 heures seul pour un chien

La loi encadre aussi la solitude des animaux. Son article 27 interdit de les laisser attachés ou en liberté dans des espaces publics sans la présence physique de leur propriétaire. Chiens et chats ne peuvent pas non plus rester sur une terrasse, un balcon, un toit-terrasse, dans un débarras, une cave, un patio ou un véhicule.

Un chien ne peut rester sans surveillance plus de 24 heures consécutives. Pour les autres animaux de compagnie, la limite générale est de trois jours consécutifs. Laisser un animal de façon permanente sur un balcon ou dans une cave est qualifié d'infraction grave.

La loi va au-delà de ces articles. Elle interdit par exemple d'utiliser des animaux pour mendier dans la rue, sauf lorsque leur propriétaire est une personne sans domicile, ou de les offrir comme lot dans une tombola. Elle proscrit également leur participation à des combats et leur dressage à l'agressivité envers des personnes ou d'autres animaux.