Ce jeu d'une licence culte sorti il n'y a pas très longtemps est pourtant déjà condamné, ne l'achetez surtout pas si vous ne voulez pas littéralement jeter par la fenêtre !

Il arrive malheureusement souvent que certains éditeurs retirent la prise d'un jeu et le rendent totalement inaccessible aux joueurs. Une pratique qui fâche, notamment pour celles et ceux défendant la ause de la préservation du jeu vidéo pour l'aspect historique de ce produit culturel populaire. Quoi qu'il en soit, le jeu condamné qui nous intéresse va très bientôt disparaître, et on vous conseille donc de ne pas en faire l'acquisition, sauf si vous pensez pouvoir le terminer à 100% dans les temps.

Un autre jeu condamné sans explication et bientôt inaccessible

Sorti il y a pourtant à peine un an sur la plupart des plateformes, voilà un autre jeu condamné sans véritable raison, sauf peut-être un échec commercial, et par conséquent une potentielle volonté de limiter les dépenses pour le maintenir en vie. Son éditeur, Bandai Namco, a en tout cas averti la communauté avec un peu d'avance s'agissant du sort de ce titre issu d'une licence culte.

On apprend ainsi que PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs, un jeu exclusivement en ligne et prenant à s'y méprendre la forme d'un Battle Royale à la sauce PAC-MAN, sorti plus exactement en mai 2024 sur la plupart des plateformes, développé par Amber Studio et vendu à 19,99 euros dans sa version de base, ou 29,99 euros dans une Édition Deluxe comportant de nombreux goodies supplémentaires, va bientôt être condamné à l'oubli. Plus exactement, il disparaîtra corps et bien des boutiques d'absolument toutes les plateformes disponibles à partir du 1er novembre 2025.

Bandai Namco a annoncé la sentence de ce jeu condamné via les réseaux sociaux officiels de la franchise PAC-MAN, comme suit : « Les ventes de PAC-MAN Mega Tunnel Battle: Chomp Champs prendront fin le 1er novembre 2025. Les services de jeu s'éteindront le 31 décembre 2025, et le jeu ne sera plus jouable ». Il apparaît donc parfaitement inutile d'en faire l'acquisition maintenant, afin d'économiser quelques euros pour d'autres achats. À moins que vous pensez être en mesure de débloquer 100% de ses succès/trophées avant sa fin de vie. Sachez dans ce cas qu'il en comporte 33. Ils risque cependant d'être difficiles à obtenir, compte tenu du caractère exclusivement en ligne de ce jeu d'ores et déjà condamné, et donc potentiellement largement dépeuplé.

