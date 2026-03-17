L'époque dans laquelle nous vivons est bien différente des précédentes. Beaucoup de choses ont évolué dans nos manières de vivre, notamment en raison de nos outils du quotidien. Or, cela n'est pas sans conséquence sur le développement humain, notamment cognitif. Une récente étude vient de prouver que toutes celles et ceux qui sont nés avant 2000 profitent d'une compétence sans commune mesure avec la Gen Z et, plus encore, la génération Alpha.

Les jeunes générations bien plus exposées aux nouvelles technologies

Une étude s'est récemment intéressée au développement des enfants avant et après le passage au XXIe siècle. Au croisement de la psychologie de la petite enfance et de l'impact des nouvelles technologies a mis en lumière une évidence : la déconnexion a un impact plus que palpable sur la maturation émotionnelle des enfants et leur structuration cérébrale, conformément entre aux thèses de Pamela Gorbin, qui rappelle un fait crucial pour comprendre le fossé qui s'est instauré à partir des années 2000 :

Bien que l’être humain expérimente des émotions dès sa naissance, ses capacités à identifier, comprendre ou exprimer de façon adaptée ses émotions nécessitent une maturation cérébrale et cognitive qui s’étend tout au long de l’enfance, voire au-delà.

Or, l'étude affirme que l'omniprésence des smartphones de nos jours et la surexposition des enfants depuis l'an 2000 a un impact direct sur leur autonomie émotionnelle. Celle-ci se structure différemment dans un contexte bien plus investit par les technologies qu'auparavant. Et c'est justement cette faculté, cruciale à l'âge adulte, qu'ont pu préserver les personnes nées avant.

© Ron Sinda.

Une meilleure gestion de ses émotions avant 2000

L'équipe de recherche s'est appuyée sur d'autres études et diverses observations pour examiner de quelle manière l'exposition aux nouvelles technologies et, plus particulièrement, aux smartphones, influence le développement émotionnelle durant l'enfance. Ses conclusions sont sans appel. Selon que vous êtes né avant ou après 2000, vous ne gérez pas vos émotions de la même manière.

Du fait d'un exposition bien moindre aux écrans et surtout aux nouvelles technologies et aux smartphones actuels, les enfants nés avant 2000, voire avant la Gen Z, ont profité d'une véritable déconnexion. Ils étaient bien plus amenés à jouer en plein air et à interagir directement avec les autres. Autant de facteurs qui ont une incidence direct sur le développement émotionnel.

À ce titre, l'étude avance que les personnes nées avant 2000 ont une meilleure gestion de leurs émotions. Par extension, elles supportent mieux la frustration. Aussi, elles seraient plus à même de résoudre efficacement les problèmes du quotidien. À l'inverse, les plus jeunes générations témoignent d'un ennui perpétuel, ayant du mal à se divertir mais aussi à interagir en face à face avec les autres. Ajoutez à cela des difficultés à s'en sortir dans la vie de tous les jours sans avoir recours aux nouvelles technologies. Un résultat qui est donc sans appel sur la nécessité de réguler l'exposition aux écrans dans son éducation.