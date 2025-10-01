Une panne sur une route déserte ou un accident pendant une randonnée peuvent arriver sans prévenir. Personne n'est jamais à l'abri d'une situation d'urgence. Dans ces moments critiques, expliquer avec précision l'endroit où nous nous trouvons à son interlocuteur peut devenir une véritable épreuve, surtout quand nous ne connaissons pas les alentours. Même pour se donner rendez-vous entre amis, le texte ou la parole n'est jamais aussi parlant une position GPS. Saviez-vous que vous pouvez envoyer votre emplacement très simplement via votre smartphone et un simple SMS ?

Retrouvez-vous très facilement en envoyant votre emplacement par SMS

Transmettre son emplacement par SMS en cas d'urgence, que ce soit un cas grave ou “juste” un besoin de dernière minute, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fiable ! Que vous soyez son Android ou iOS, la méthode est à portée de toutes et tous. Deux conditions suffisent pour le faire et il suffit dans les paramètres de votre smartphone pour les réunir :

Activer la géolocalisation par GPS de votre smartphone.

de votre smartphone. Disposer d'une connexion mobile (3G, 4G ou 5G) ou d'une connexion wi-fi.

Une fois que vous avez activé ces fonctionnalités, vous pourrez envoyer un lien indiquant votre position exacte par message à la personne de votre choix. En cliquant dessus, cela la renverra vers son navigateur web ou une application GPS de son smartphone pour indiquer votre emplacement dessus. Un itinéraire lui sera même proposé pour venir jusqu'à vous.

© Rawpixel.

Comment envoyer sa localisation ?

Avec l'application Google Messages (là où vous envoyez vos SMS) d'un smartphone Android, la manipulation est simple. Il vous suffit d'ouvrir une conversation. Appuyez sur le bouton “+”, puis sélectionnez « Localisation ». Vérifiez bien que le point affiché est cohérent avec le lieu où vous êtes, puis envoyez. Ainsi, votre contact recevra un lien Google Maps avec votre emplacement indiqué. C'est en plus compatible avec n'importe quel autre marque de téléphone.

Si vous avez un iPhone, la démarche est tout aussi intuitive. Ici, passez directement par l'application Messages. Choisissez une conversation ou ouvrez-en une nouvelle. Allez dans le “+” à gauche de là où vous écrivez vos SMS, puis choisissez « Position ». Confirmez votre emplacement et partagez-le à votre destinataire. Là aussi, un lieu lui sera envoyé. S'il dispose d'un smartphone de la marque à la pomme, cela indiquera votre position dans Plans ou alors dans quelconque application GPS de son appareil.

Notez que cela fonctionne aussi des applications de messagerie alternative. Par exemple, Snapchat vous permet d'indiquer votre position en direct aux personnes de votre choix sur la Snapmap. Cela vaut également pour WhatsApp, Messenger ou encore Signal. Si vous êtes en déplacement, ce peut être plus pratique encore qu'un SMS qui ne donnera qu'une position fixe. Dans tous les cas, l'une ou l'autre méthode est des plus efficaces pour indiquer votre emplacement en un clin d'œil.