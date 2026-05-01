Depuis que l'on est en âge d'en posséder une, la carte bancaire s'est toujours accompagnée d'un code à 4 chiffres. À l'origine, cette mesure de sécurité permettait de limiter les achats frauduleux en cas de perte ou de vol. À l'ère du numérique et des évolutions technologiques, son usage a toutefois évolué. Le paiement sans contact permet désormais de régler, d'un geste rapide, les achats du quotidien les moins importants, tandis que la carte tend parfois à rester dans le sac ou le portefeuille, au profit des paiements via smartphone. Une nouvelle étape pourrait bientôt être franchie avec la disparition progressive de ce code.

Pourquoi le code à 4 chiffres va disparaître des cartes bancaires ?

Plusieurs banques françaises, comme la BNP Paribas, la Société générale ou encore le Crédit Agricole, s’apprêtent, doucement mais sûrement, à acter la fin des codes à 4 chiffres pour les cartes de crédit, appelées à devenir progressivement obsolètes. Le mécanisme, on le connaît tous, on l’a répété jusqu’à ce qu’il devienne un réflexe. On sort sa carte bleue, on l’insère dans le lecteur, on attend le feu vert, on saisit le code à 4 chiffres, on valide d’une pression sur la touche verte, puis on la range. Un rituel adopté par des millions de Français amené à disparaître prochainement. Les trois plus grandes banques de France développent en effet des cartes biométriques, intégrant un capteur d’empreinte digitale, présentées comme nettement plus sûres.

Une évolution déjà engagée avec l’essor du paiement sans contact, désormais largement répandu. Tellement, que pour accompagner l’usage grandissant des Français, la limite de plafond est rapidement passée de 30 euros à 50 euros. Plus récemment en France, le « Sans Contact Plus » a fait son chemin sur certains terminaux : on pose sa carte dessus, puis on rentre son code. Une solution intermédiaire pour les plus réfractaires, mais moins pratique que les alternatives actuelles, qu’elles soient physiques ou dématérialisées via smartphone. Sauf qu’aujourd’hui, le code à quatre chiffres est souvent vu comme celui qui ouvre la porte aux fraudes.

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C'est quoi le nouveau système biométrique ?

La riposte des banques passera donc par la biométrie. Le geste change, mais devient plus sécurisé. Concrètement, le client pose sa carte bancaire sur le terminal, puis le pouce sur un capteur carré intégré à même la carte. La transaction n’est alors validée que si l’empreinte correspond à celle préalablement enregistrée. Une technologie presque magique sur une carte de moins d’un millimètre d’épaisseur, qui assurera une meilleure sécurité, sans imposer de plafond maximal au client, ni de mise à jour informatique du côté des commerçants.

A ce stade, ces nouvelles cartes révolutionnaires restent cependant limitées à certaines formules : les Mastercard Gold pour le Crédit Agricole, et les Visa Premier pour BNP Paribas. La Société générale se veut quant à elle plus ouverte en ne se limitant pas aux cartes haut de gamme. Une évolution appelée à devenir une norme, à n’en pas douter, mais dont l’adoption à grande échelle devrait prendre du temps, notamment auprès des générations moins familières avec de tels procédés.