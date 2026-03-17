Représentant iconique du genre spaghetti western, qui a fait la renommée du cinéma américain pendant les années 50 et 60, Clint Eastwood a marqué l'histoire dans ses rôles d'une classe folle dans la célèbre trilogie du dollar de Sergio Leone : Pour une poignée de dollars, Et pour quelques dollars de plus et Le Bon, la Brute et le Truand. Trois films qui redéfinirent le western et qui permirent en partie à Hollywood d'être le géant qu'on connaît aujourd'hui. Si l'on en croit cependant l'acteur et malgré l'énorme influence de son ays dans de nombreux domaines autres que le cinéma, les États-Unis n'ont « rien d'original » par rapport à l'Europe.

Clit Eastwood n'a pas des mots tendres envers les États-Unis

S'il y a un acteur qui a incarné plus que tout autre l'esprit du western spaghetti, c'est bien Clint Eastwood . Après des débuts de carrière incertains, il s'installe en Europe dans les années 1960 pour travailler avec le réalisateur italien Sergio Leone , donnant naissance à la légendaire « trilogie du dollar » composée de « Pour une poignée de dollars » (1964), « Et pour quelques dollars de plus » (1965) et « Le Bon, la Brute et le Truand » (1966).

Après son explosion de popularité dans le genre, Clint Eastwood est devenu l'un des acteurs de western les plus emblématiques de l'histoire du cinéma grâce à une longue série de films à succès, dont certains qu'il a réalisés lui-même. Parmi ces films où il se trouvait derrière la caméra plutôt que devant figurent « La Ballade de la ville sans nom » (1969), « L'Étranger sans nom » (1973), « Le Cavalier pâle » (1985) et « Impitoyable » (1992). Ce dernier lui valut l' Oscar du meilleur réalisateur , consacrant définitivement son rôle dans l'histoire du western.

L'influence de Clint Eastwood sur le genre est inestimable. L'acteur et réalisateur a maintes fois expliqué son attachement profond au western, soulignant également ce qui rend ce genre si typiquement américain. « Je me sens très proche du western », a-t-il déclaré. « Honnêtement, les États-Unis ne sont pas comme l'Europe. Il n'y a pas beaucoup de formes d'art originales ici. La plupart proviennent des traditions européennes. Hormis le western, le jazz ou le blues, ce sont les seules formes que l'on puisse vraiment considérer comme originales ».

Une « originalité américaine » qui a marqué l'Europe

Tandis que les grandes figures du Hollywood classique arrivaient au terme de leur carrière, le western, l'une des rares choses que Clint Eastwood trouvait originale dans l'art américain, trouva une nouvelle vie en Europe avec justement l’essor du spaghetti western. Des acteurs comme Franco Nero jouèrent dans des films iconiques comme Django, tandis que le duo formé par Terence Hill et Bud Spencer apporta une tonalité plus humoristique avec des films comme On l’appelle Trinita.

Mais c'est bien le charisme incroyable et le talent de Clint Eastwood qui ont cimenté la popularité du western spaghetti en tant que genre phare du cinéma américain, et qui eut autant de succès à l'international, propulsant le « nouvel Hollywood » vers de nouveaux sommets. Malgré un certain « manque d'originalité artistique » que déplore l'acteur, c'est probablement en partie grâce à lui que l'Amérique a autant marqué l'imaginaire collectif au fil des années qui ont suivi la montée en popularité du western spaghetti.