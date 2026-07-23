Claude peut désormais apprendre en vous regardant travailler, simplement en filmant votre écran. Pratique, oui. Mais que devient réellement cet enregistrement de votre voix et de vos clics ? Anthropic reste étonnamment silencieux.

« Nouveauté dans Claude Cowork : apprenez une compétence à Claude. Enregistrez votre écran pendant que vous effectuez une tâche, commentez-la au fur et à mesure, et Claude la transforme en une compétence qu'il pourra réexécuter », a annoncé @claudeai sur X, le 21 juillet 2026. L'option se trouve sous l'intitulé « Record a skill », dans le menu + de l'application de bureau.

Jusqu'ici, automatiser une tâche sur Claude Cowork supposait de rédiger un prompt suffisamment précis pour que l'intelligence artificielle comprenne ce qu'on attendait d'elle. Avec cette fonctionnalité baptisée « Apprendre une compétence à Claude », l'utilisateur n'a plus besoin d'écrire quoi que ce soit : il lui suffit de laisser Claude filmer son écran pendant qu'il exécute lui-même la tâche, en expliquant à voix haute ce qu'il fait.

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Claude regarde, écoute et retient

Concrètement, Claude Cowork observe simultanément le contenu affiché à l'écran, les clics effectués par l'utilisateur et les commentaires prononcés à voix haute. Le grand modèle de langage enregistre ce déroulé de travail pour pouvoir le reproduire ensuite tout seul, sans nouvelle intervention humaine. Anthropic présente cet outil comme particulièrement adapté aux tâches répétitives, celles où décrire par écrit le résultat attendu se révèle plus laborieux que de simplement montrer comment faire.

L'accès reste réservé aux abonnés des offres Pro, Max ou Team. Un abonnement payant, qualifié de « bas coût », est donc nécessaire pour entraîner Claude à une nouvelle compétence.

Anthropic n'est pas seul sur ce terrain. OpenAI a présenté en juin 2026 un principe similaire pour sa plateforme d'agents Codex : l'utilisateur partage une démonstration vidéo d'une tâche, et l'IA apprend à la reproduire de manière autonome. OpenAI avait notamment évoqué l'exemple d'un employé automatisant la publication d'une vidéo sur YouTube, en allant chercher les textes nécessaires dans un fichier.

L'entreprise assurait que ce type de compétences pouvait aussi servir à automatiser le dépôt d'une note de frais ou une demande de congé.

Pour Anthropic, l'opération présente un intérêt qui dépasse le simple confort d'usage. Chaque démonstration filmée par un utilisateur fournit potentiellement des données d'entraînement à l'entreprise, et ce gratuitement. De quoi rendre la fonctionnalité rentable au-delà des seuls abonnements.

Le procédé n'est pas sans rappeler Windows Recall, l'outil de Microsoft qui capture en continu des instantanés de l'écran d'un ordinateur, décrit comme « très controversé ».

Anthropic n'a pour l'instant apporté aucune précision sur la durée de conservation des enregistrements réalisés via « Apprendre une compétence à Claude ». L'entreprise n'a pas non plus indiqué si ces vidéos, qui montrent l'écran, les clics et la voix de l'utilisateur, peuvent être utilisées pour entraîner ses propres modèles. À ce stade, la documentation publiée par Anthropic ne répond à aucune de ces questions.