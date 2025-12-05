Après l'énorme succès de Clair Obscur, ses développeurs ont pu vivre leur rêve en échangeant des idées avec les créateurs de Final Fantasy, qui a directement influencé leur jeu.

Sandfall interactive, à qui l'on doit le phénomène de l'année qu'est Clair Obscur, n'ont jamais caché le fait qu'ils ont tiré des inspirations de licences cultes du genre J-RPG comme Persona, et évidemment Final Fantasy. Le titre du studio français est même quelque part une évolution des jeux qui ont fait la renommée de la série Final Fantasy de Square Enix. Quand les développeurs d'Expedition 33 ont pu visiter le studio à l'origine de la franchise qui les a inspiré pour créer leur jeu et échanger des idées, c'était donc une sorte de rêve devenu réalité, qui va peut-être d'ailleurs influencer ce que sera Final Fantasy 17.

Les grands esprits de Final Fantasy et Clair Obscur se rencontrent

En son temps, Final Fantasy était le pinacle de ce que l'on appelle le J-RPG au tour par tour. La franchise a toutefois connu de profondes mutations ces dernières années, avec des suites qui ont de plus en plus divisé les fans, notamment en s'éloignant grandement de ses racines, notamment au niveau des combats au tour par tour. Clair Obscur Expedition 33 a au contraire ravivé la flamme de cette fameuse dynamique au tour par tour en la rendant extrêmement populaire, compte tenu son énorme succès depuis sa sortie en milieu d'année.

Étant donné l'état plutôt controversé de Final Fantasy, il est plutôt agréable de voir Square Enix inviter les développeurs de Clair Obscur Expedition 33 à un pèlerinage à son siège social de Tokyo. (L'équipe a également fait un détour par Kojima Productions lors de son passage dans la région.) Bien que nous ignorions le contenu exact des discussions, Naoki Hamaguchi, le directeur de Final Fantasy VII Rebirth, semblait ravi de cette visite.

Les deux studios ont en effet pu entretenir un « échange riche de visions et d'idées » sur la création d'un RPG au tour par tour comme Final Fantasy savait le faire à l'époque. De quoi influencer l'orientation de Final Fantasy 17 pour qu'il se rapproche de Clair Obscur ? Cela reste à voir.

Une influence directe d'Expedition 33 sur les prochains jeux Final Fantasy ?

Il est bon de rappeler que Final Fantasy VII Rebirth était nommé pour le titre de Jeu de l'année l'an dernier, preuve que Square Enix n'a pas complètement perdu le fil, et ce malgré des combats en temps réel avec pause tactique. Cependant, le retour des combats au tour par tour de Clair Obscur Expedition 33 et aux cartes du monde a comblé un manque que Final Fantasy ne satisfait plus pour les fans de longue date depuis longtemps. Il est donc particulièrement enthousiasmant de voir les équipes partager ainsi des idées et des valeurs communes.

À noter cependant que Square Enix n'a pas totalement abandonné les jeux au tour par tour. Par exemple, son excellente série Octopath Traveler propose des combats à l'ancienne, et bien qu'elle ne soit pas disponible sur PS5, la franchise Bravely Default l'est également. Récemment, Naoki Yoshida, directeur de Final Fantasy XVI, a évoqué le succès de Clair Obscur Expedition 33 et a déclaré qu'il n'y avait pas de réponse définitive quant à la présence ou non de combats au tour par tour dans les futurs Final Fantasy :

« Cette question du tour par tour contre l’action a tendance à réduire le gameplay au seul système de combat. Elle ne tient pas compte du type de jeu que les créateurs souhaitent proposer aux joueurs. Par exemple, selon la qualité graphique ou le récit que nous voulons offrir, nous concevons les systèmes du jeu en conséquence. Cela inclut le système de combat, la conception du jeu et les sensations de jeu. Il n’y a pas de réponse simple : le jeu sera-t-il entièrement au tour par tour ou davantage axé sur l’action ? »

