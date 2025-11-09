Outre son histoire passionnante, sa direction artistique sublime et l'une des meilleures bandes-son de l'histoire, Clair Obscur Expedition 33 a également marqué son monde grâce à son gameplay typé J-RPG très dynamique et spectaculaire. En s'inspirant de grands noms du genre comme Mario RPG, il permet en effet aux joueurs les plus doués de terminer le jeu sans prendre un seul dégât grâce à des parades et esquives à placer au bout moment. Il s'agit d'ailleurs pour beaucoup de l'objectif ultime à atteindre pour apprécier le titre de Sandfall Interactive à sa juste valeur. Du moins jusqu'à ce que ce joueur montre une manière totalement à contre-courant de le terminer.

Une contre-performance impressionniste sur Clair Obscur Expedition 33

Avec son système d'esquive et de parade exigeant, même en difficulté normale, notamment contre de nombreux boss au fil du jeu, beaucoup trouvent que Clair Obscur Expedition 33 propose une expérience difficile, et qu'il est absolument nécessaire de maîtriser les esquives et parades parfaites pour le terminer. Au point d'en dégoûter certains de s'essayer à ce qui est bien parti pour être l'un des plus grands jeux de l'année. C'est là qu'intervient l'utilisateur Reddit HunterIV4, qui dans une publication prouve que les « élitistes » ont complètement tort.

« J'ai vu beaucoup de messages de gens qui se plaignent de la difficulté de Clair Obscur Expedition 33 et de la nécessité de maîtriser parfaitement l'esquive et la parade pour survivre. Mais beaucoup de joueurs pourraient être rebutés en se disant : "Je suis nul aux jeux Souls et aux jeux d'action en général, j'aime prendre mon temps avec les combats au tour par tour, devrais-je passer mon tour ?" », a-t-il écrit en répondant par la négative.

Il a ainsi joué en mode Histoire dans ce qu'on appelle désormais une partie « all-hit », c'est-à-dire sans jamais une seule fois utiliser la parade ou l'esquive dans Clair Obscur Expedition 33. « Si ce jeu vous intéresse mais que vous craignez de ne pas avoir les réflexes nécessaires pour réussir ces parades à coups multiples incroyables et ces combats contre les boss sans se faire toucher, rassurez-vous ! », a-t-il annoncé à celles et ceux intimidés par l'apparente difficulté du titre.

Quelle stratégie adopter pour une partie « all hit » ?

Il lui a toutefois fallu du temps pour terminer Clair Obscur Expedition 33 dans de telles conditions, mais c'était tout à fait possible avec un peu de patience et une équipe de personnages spécialisés dans la défense. Certains joueurs exprimaient toutefois de gros doutes quant à la viabilité de cette stratégie vers la fin du jeu et contre certains boss optionnels extrêmement puissants, capables de tuer tout un groupe d'un seul coup.

HunterIV4 a relevé le défi. Même s'il n'a effectivement pas pu venir à bout de tous les boss optionnels de Clair Obscur Expedition de cette manière, il a expliqué comment terminer le jeu sans utiliser une seule esquive ni parade, et même vaincre certains boss Chromatiques connus pour être particulièrement brutaux. Il a pour cela utilisé la fonction QTE automatique et évité les builds « one-shot » les plus populaires. Sa stratégie reposait ainsi principalement sur l'utilisation d'armes capables de bloquer les coups et d'améliorer automatiquement les membres du groupe.

HunterIV4 admet cependant que sa stratégie ne permet probablement pas de terminer Clair Obscur Expedition 33 dans les niveaux de difficulté supérieurs au mode Histoire sans exploiter des builds abusés. « Le but était de voir si quelqu'un qui n'avait pas opté pour les meilleures configurations ou qui n'avait pas de bons réflexes pouvait quand même terminer le jeu », a-t-il déclaré. « Sachez donc que vous pouvez quand même y arriver, même si vous n'êtes pas très bons dans les jeux en général, avec un minimum d'esquives, voire sans aucune esquive ».

© Sandfall Interactive / Kepler Interactive.

Source : Reddit