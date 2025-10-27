Le panthéon français du cinéma est rempli de figures devenues cultes, qui ont marqué l'histoire. Mais parfois, on ne connaît pas toujours aussi bien nos vedettes qu'on le croirait.

Il était là, juste sous vos yeux. Un des acteurs les plus connus et appréciés des dernières décennies a fait ses débuts devant la caméra dans un film insoupçonné, aux côtés de grands noms de la scène française. C'est souvent comme ça avant de percer, mais c'est toujours avec tendresse qu'on se replonge sur les débuts des figures iconiques du patrimoine français. 67 ans après ses débuts au cinéma, le reconnaitrez-vous ?

Un début surprenant pour cet acteur adoré du cinéma français

Ne lui parlez pas de retraite ! À 91 ans, Pierre Richard n'a pas encore dit son dernier mot à l'écran. Toujours très actif dans le monde du cinéma français, il enchaîne les projets avec la vivacité d'un jeune premier. Rien que depuis 2020, il apparaît dans 14 films, dont L'Homme qui a vu l'ours qui a vu l'homme qu'il a lui-même réalisé. L'an prochain, nous le retrouverons également à l'affiche de Josèphe, un film d'Anaïs Aidoud. Mais si l'avenir est encore radieux pour le comédien, vous rappelez-vous de ses débuts ?

Lorsque Pierre Richard commence sa carrière, il suit les cours de l'Académie Charles-Dullin. Cela le conduit notamment à monter sur la scène du Théâtre National Populaire pour de petites apparitions. Mais, c'est au cinéma qu'il deviendra cet acteur culte pour beaucoup de Français. Cependant, beaucoup ne se doutent pas qu'il a commencé sur grand écran aux côtés d'un des plus grands acteurs de son temps, Gérard Philipe, dans Les Amants de Montparnasse, aussi connu sous le titre Montparnasse 19.

Pierre Richard, au milieu derrière Gérard Philipe. © Gaumont.

Avant de devenir Le Grand Blond avec une chaussure noire ou l'iconique François Perrin dans La Chèvre, Pierre Richard est cet élève qui dessine dans le film de Jacques Becker sorti en 1958. Ce rôle figuratif de quelques secondes seulement n'aura certainement pas ancré l'acteur dans la mémoire du public français. Pourtant, elle marque là son point de départ au cinéma.

Pierre Richard a mis du temps à s'imposer comme la figurine incontournable qu'il est devenu aujourd'hui. Dans les années 1960, il décroche encore quelques rôles de figuration et, surtout, forme un duo comique avec Victor Lanoux (dont les plus jeunes se souviendront peut-être encore comme le fameux Louis de la série Louis la Brocante). Pierre, l'enfant de Valenciennes finit par crever l'écran dans les années 1970 et ne quitte plus le devant de la caméra depuis lors — ou seulement pour passer derrière le temps d'un nouveau film.