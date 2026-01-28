Plus le médium vidéoludique prend de l'âge, plus la nostalgie est légitime à mesure que les joueuses et joueurs prennent de l'âge. Combien rêvent de voir les titres qui ont marqué leur jeunesse refaire surface ? A fortiori de nos jours où le pixel art à l'ancienne est sublimé au travers de remake en HD-2D. De quoi laisser rêveurs des millions de fans de ce RPG mythique.

Chrono Trigger, un chef-d'œuvre du RPG que le temps ne parvient pas à effacer

Sorti en 1995 sur Super Nintendo, Chrono Trigger est bien plus qu'un J-RPG parmi les autres. D'abord, il est le fruit d'une équipe qui fera briller n'importe quel joueur sensible aux créations de l'époque. Le générique affiche des noms aussi prestigieux que celui d'Hironobu Sakaguchi, le créateur de Final Frantasy, Yuji Horii, celui de Dragon Quest, ou encore Akira Toriyama, le père de Dragon Ball qui signe ici les chara design.

La « Dream Team », comme elle était surnommée, a ainsi donné naissance à une aventure de voyage dans le temps à grande échelle. Chrono Trigger nous fait traverser les époques avec une équipe de personnages attachants, chacun avec son histoire et sa personnalité. Encore remarquable à l'époque, les créateurs avaient mis l'accent sur l'impact de nos choix sur les embranchements narratifs, donnant lieu à plusieurs fins déterminées par nos choix. Le RPG a ainsi acquis une rejouabilité très efficace. Un remake serait d'ailleurs une occasion idéale de relancer une partie pour, peut-être, faire d'autres choix.

En découle alors une expérience mémorable, qui impression toujours autant. D'autant plus que le RPG Chrono Trigger n'a pas perdu de sa superbe. Outre le design de Toriyama, les équipes de Square sont parvenues à concevoir des sprites reconnaissables et expressifs, qui évoluent dans des environnement sublimes. Sans compter que la bande-son, composée par Yasunori Mitsuda (Xenogears) et Nobuo Uematsu (Final Fantasy) rythme l'épopée de Chrono Trigger avec force et émotion. Comment ne pas vouloir revivre cette expérience en 2026, à l'ère de la 4K, surtout quand on voit les prouesses accomplies sur des titres comme les remakes de Dragon Quest ?

© Square.

Un rêve brisé par Square Enix mais qui refuse de s'éteindre

L'an dernier, Chrono Trigger fêtait donc ses 30 ans. Les fans brûlaient d'impatience à l'idée de découvrir ce que Square Enix leur réservait pour l'anniversaire du RPG. Or, quelle ne fut pas la douche froide quand ils se sont aperçus qu'aucun retour du jeu n'était envisagé. Surtout après plusieurs prises de paroles confuses de la part de Yuji Horii...

Malgré tout, Square Enix n'a pas oublié Chrono Trigger. L'éditeur japonais a bien célébré les 30 ans du jeu culte. Mais pas comme les fans l'auraient souhaité. C'est comme si le RPG était intouchable, une œuvre trop sacrée pour y retoucher. Dès lors, sa mémoire ne peut qu'être entretenue par des fans qui, sait-on jamais, pourrait finir par convaincre ses pères de lui redonner une chance à force de persévérance.