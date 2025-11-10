Les comédiens ont l'avantage de pouvoir se glisser dans la peau de tout un tas de personnages. Pourtant, Christopher Lloyd aurait aimé en joué un, mais il est sans doute trop tard.

"J'en ai toujours rêvé" : Christopher Lloyd (le Doc de Retour vers le futur) ne jouera sans doute jamais ce personnage qu'il aime tant…

Son visage et ses répliques sont cultes. Christopher Lloyd a marqué l'imaginaire collectif à plus d'un titre grâce à ses différents rôles au cinéma. Reconnu surtout pour sa prestation en tant qu'Emmett Brown, alias « Doc », dans Retour vers le futur, on le retrouve aussi au casting de Vol au-dessus d'un nid de coucou, La Famille Addams ou encore Qui veut la peau de Roger Rabbit. En dépit d'avoir campé des personnages devenus iconiques, l'acteur a un regret immense dans sa carrière.

Christopher Lloyd a manqué ce rôle si important pour lui

Bien qu'il ait fêté ses 87 ans il y a moins d'un mois, Christopher Lloyd est loin d'avoir quitté les plateaux de tournage. Ces dernières, nous l'avons notamment retrouvé dans plusieurs séries phares des plateformes de SVOD, à l'instar de Mercredi sur Netflix et de The Mandalorian sur Disney+. En 2022, il a même doublé l'une des version de Rick Sanchez dans Rick & Morty, un personnage qui parodie explicitement le Doc de Retour vers le futur. Comme quoi, il y a des métiers où on ne court pas après la retraite.

Pourtant, Christopher Lloyd est bien conscient que sa carrière est maintenant plus derrière lui que devant. C'est pourquoi, lorsqu'il fait le bilan, il se dit qu'il ne pourra peut-être pas réaliser tous ses rêves d'acteur. L'été dernier, alors qu'il était en promotion pour le film Nobody 2, il s'est confié sur un rôle légendaire qu'il a toujours voulu incarner à l'écran sans jamais pouvoir le faire :

J'ai toujours rêvé de jouer Don Quichotte de La Mancha. C'est un personnage fabuleux, mais je doute que ça se fera un jour. Christopher Lloyd, pour Forbes.

Gravure de Don Quicotte réalisée par Gustavo Doré (1855). © BnF.

L'acteur star des années 1980-1990 a donc un faible pour Don Quichotte, le personnage né de l'imaginaire de l'auteur espagnol Miguel de Cervantes. Publié pour la première fois en 1605, le roman d'origine se veut une parodie des histoires de chevalerie. Le héros éponyme est un doux rêveur, qui part à l'aventure en idéalisant chaque aspect de son voyage. Typiquement, lorsqu'on utilise l'expression « se battre contre des moulins à vent », c'est à lui qu'on fait référence, lui qui prenait ces grandes bâtisses pour des géants à abattre. Toute cette dynamique fantasque aurait certainement collé au jeu de Christopher Lloyd.

Cela dit, il ne faut jamais dire jamais ! Il y a peu, nous vous parlions de Pierre Richard qui, à 91 ans, continu de passer régulièrement devant et derrière la caméra. Alors tout n'est pas forcément perdu pour Christopher Lloyd. Le personnage de Don Quichotte a encore beaucoup d'intérêt, comme le prouve encore le film Cervantès avant Don Quichotte. De plus, au-delà de sa personnalité atypique, son récit est aussi une forme de critique sociale qui trouve encore écho de nos jours. Qui sait, peut-être qu'un réalisateur aurait entendu le souhait du comédien et lui permettra enfin de réaliser son rêve.