Via une récente étude, on a découvert pour la toute première fois un lien transgénérationnel entre les travailleurs qui ont traversé l'enfer de la catastrophe de Chornobyl en 1986 et leurs enfants, et le résultat fait froid dans le dos dans ce qu'il implique.

Un terrifiant lien établi entre les survivants de la catastrophe de Chornobyl et leurs enfants

Les études précédentes dans le domaine n'avaient pas offert de conclusion satisfaisante quant à la transmission des dommages génétiques des parents qui ont survécu à Chornobyl aux enfants. Ici, les chercheurs, dirigés par une équipe de l'Université de Bonn en Allemagne, ont exploré une piste légèrement différente.

Au lieu de rechercher de nouvelles mutations de l'ADN chez la génération suivante, ils ont recherché ce que l'on appelle des mutations de novo groupées (cDNM) : deux mutations plus proches les unes des autres, présentes chez les enfants mais absentes chez les parents contemporains de l'incident de Chornobyl. Il s'agirait de mutations résultant de cassures dans l'ADN parental causées par l'exposition aux radiations.

« Nous avons constaté une augmentation significative du nombre de cDNM chez la descendance de parents irradiés suite à la catastrophe de Chornobyl, ainsi qu'une association potentielle entre les estimations de dose et le nombre de cDNM chez cette descendance », écrivent les chercheurs dans leur article.

Une découverte à relativiser ?

Ces résultats se basent sur le séquençage complet du génome de 130 enfants de travailleurs ayant participé au nettoyage de Chornobyl, de 110 enfants d'opérateurs radar militaires allemands probablement exposés à des radiations résiduelles, et de 1 275 enfants de parents non exposés aux radiations (groupe témoin).

En moyenne, les chercheurs ont dénombré 2,65 cDNM par enfant dans le groupe Chornobyl, 1,48 par enfant dans le groupe radar allemand et 0,88 par enfant dans le groupe témoin. Ils précisent que ces chiffres sont à relativiser en raison du bruit dans les données, mais que même après ajustements statistiques, la différence reste significative.

De plus, une dose de radiation plus élevée chez le parent tendait à se traduire par un plus grand nombre de clusters chez l'enfant. Ceci corrobore l'hypothèse selon laquelle les radiations créent des molécules appelées espèces réactives de l'oxygène, capables de rompre les brins d'ADN – des ruptures qui peuvent laisser des traces, telles que décrites dans cette étude, si elles sont réparées de manière imparfaite.

La bonne nouvelle est que le risque pour la santé devrait être relativement faible : la chose ne présenterait a priori aucun risque accru de maladie chez les enfants de parents exposés aux radiations suite à la catastrophe de Chornobyl. Ceci s’explique en partie par le fait que de nombreux cDNM se situent probablement dans l’ADN non codant, plutôt que dans les gènes codant directement pour des protéines.

Source : Scientific Reports