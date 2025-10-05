Il existe vraiment des histoires incroyables qui proviennent du monde du streaming. Et ce n’est pas réservé à l’Occident. La preuve avec cette affaire en Chine, où un homme a dépensé plusieurs milliers d'euros pour une streameuse.

L’histoire a fait grand bruit en Chine. Un homme a littéralement vidé les économies de sa famille et détourné l'équivalent de centaines de milliers d'euros… uniquement pour les envoyer à une streameuse et lui faire une demande très... spéciale ? Un fait divers qui choque, mais qui illustre aussi jusqu’où peut aller l’obsession dans l’univers du streaming.

Ce chinois donne l'ensemble de ses euros pour une demande étrange à une streameuse

D’après le South China Morning Post, l’homme, identifié sous le nom de Hong, aurait consacré l’intégralité de ses économies à une streameuse sur la plateforme Douyin (l’équivalent chinois de TikTok). Ce qu’il recherchait n’était pas une relation amoureuse ni une rencontre, mais quelque chose de beaucoup plus symbolique : il voulait que la jeune femme l’appelle “frère”. En Chine, cette expression est aussi très courante.

Après avoir dilapidé toutes les économies familiales, Hong n’a pas stoppé sa frénésie. Employé dans le commerce de quincaillerie de sa famille, il a commencé à voler du cuivre lors de ses livraisons. Entre mai et octobre 2024, il a répété l’opération plus de quarante fois, revendant les matériaux à des centres de recyclage. Ces vols lui ont permis de récolter près de 2,3 millions de yuans, soit environ 300 000 euros, qu’il a aussitôt réinjectés dans les dons à sa streameuse favorite.

Un histoire qui termine mal

Le 15 octobre 2024, une usine a signalé d’importantes disparitions de cuivre à la police, déclenchant une enquête. Face aux preuves accumulées, Hong s’est finalement présenté de lui-même au commissariat, accompagné de sa famille. Dans un premier temps, il a minimisé ses actes, avouant seulement deux vols récents. Mais les enquêteurs ont rapidement retrouvé la trace de ses transactions sur la plateforme de streaming, révélant des dépenses colossales impossibles à justifier. Acculé, il a fini par reconnaître l’ensemble de ses vols pour donner à la streameuse.

Au total, ses largesses dépassent les 4 millions de yuans, soit environ 520 000 euros. Une somme vertigineuse pour un objectif dérisoire : être appelé “frère” par une animatrice virtuelle. Hong a expliqué ne jamais avoir cherché à rencontrer la jeune femme streameuse : « Je voulais seulement entendre ce mot », a-t-il déclaré. Durant cette période, il a même survécu en se nourrissant presque exclusivement de petits pains vapeur, afin de consacrer chaque yuan disponible à ses “cadeaux virtuels”. La police a fini par l’arrêter pour vol, récupérant déjà plus d’un million de yuans à restituer à l’usine. Mais l’affaire a surtout choqué l’opinion publique.

Source : South China Morning Post