Les véhicules électriques sont peut-être encore minoritaires pour l’instant, mais une chose est sûre : c’est un marché qui tend à prendre de plus en plus d’ampleur avec les années. Il faut dire que les différents gouvernements ne manquent pas de faire ce qu’il faut pour inciter les automobilistes à adopter l’esprit « émission zéro », quitte à mettre en place des mesures comme les péages gratuits pour les entreprises par exemple. Mais s’il y a bien un pays qui est à la traîne dans le domaine, c’est la Chine, et ils comptent bien tout faire pour y remédier dès 2026.

La Chine durcit les contrôles sur ses voitures électriques

En effet, à l’instar de nombreux pays, la Chine regorge de constructeurs automobiles ayant décidé de s’engouffrer dans la tendance de l’électrique. Sans doute un peu trop, d’ailleurs, puisque l’on ne compte alors plus le nombre de revendeurs peu scrupuleux ayant envahi le marché. Résultats : entre voitures électriques vendues à prix cassés, et donc accusées de nuire au secteur pour concurrence déloyale, problèmes de SAV et absence de changements de pièces, la Chine a acquis une très mauvaise réputation aux yeux du monde dans ce secteur.

Une réputation qu’elle compte alors tout faire pour redorer en cette année 2026, comme en témoigne cette nouvelle règlementation mise en place par le Ministère du Commerce chinois dès le 1er janvier. Désormais, à l’instar des véhicules thermiques, seuls les constructeurs officiels et les entreprises mandatées par les marques sont ainsi autorisés à exporter leurs véhicules électriques en dehors de la Chine. De quoi mettre un terme à toute concurrence déloyale, donc, mais aussi à tous les problèmes mentionnés précédemment.

Et les choses ne s’arrêtent pas là. Car loin de vouloir se contenter de si peu, la Chine souhaite également voir ses différentes compagnies monter en gamme afin de pouvoir s’imposer aux côtés des plus grands constructeurs de voitures électriques sur le marché mondial. En d’autres termes, on peut donc s’attendre à ce que les critères de production se durcissent au cours des prochains mois, de sorte à assurer aux automobilistes de nouvelles gammes de véhicules aussi fiables et premium que possible. Mais à quel prix ? C'est la grande inconnue pour le moment.

À la conquête d’un marché impitoyable

Cela suffira-t-il à redorer l’image de la Chine sur le marché de l’électrique ? Pour l’heure, difficile à dire. Mais les ambitions sont là. Reste à savoir si cela suffira à convaincre les utilisateurs de ce marché encore balbutiant à sauter le pas dans les mois ou les années à venir. Car le moins que l’on puisse dire, c’est que l’électrique demeure un secteur automobile particulièrement impitoyable. Et certains constructeurs en ont malheureusement déjà fait les frais au cours des derniers mois, en témoigne l’échec cuisant rencontré par VinFast en Europe.

