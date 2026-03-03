La Chine accomplit un nouvel exploit qui laisse bouche bée les pays du monde entier en termes de logistique. Qui pourrait mobiliser autant d'employé et faire plus rapide pour son train ?

On parle régulièrement de chantiers titanesques, de constructions hors-normes qui dépassent semblent même défier l'apesanteur. Mais quelques fois, ce n'est pas tant dans la taille que dans la rapidité d'exécution que se tient la prouesse. La Chine le démontre avec la construction d'une ligne de train établie en un temps record. Elle peut remercier le millier d'ouvriers mobilisé pour accomplir un exploit en moins de 10 heures. Encore plus efficace qu'un mod sur SimCity.

Le speedrun de la Chine pour sa ligne de train

Au sud-est de la Chine, un chantier colossal a marqué tous les esprits. Et pour cause, il a permis de réaliser en même pas une demi-journée une ligne de chemin de fer totalement neuves. Ainsi, le pays a transformé en un clin d'œil la province du Fujian, plus exactement la ville de Longyan, en un nœud ferroviaire stratégique avec une nouvelle ligne de train à grande vitesse. Une prouesse exécutée d'une main de maître par les ouvriers sur place.

Et des ouvriers, il en fallait pour parvenir à boucler ce chantier en à peine 9 heures. Pendant toute une nuit, 1 500 ouvriers étaient à pied d'œuvre, maniant 23 pelleteuses et d'autres engins sans que le ballet des machines ne s'arrête. Bien sûr, la Chine avait au préalable réalisé de nombreuses études de sol et planifié le chantier précautionneusement en amont pour ne rien laisser au hasard. On peut dire qu'elle a tenu son pari.

Avec cette mobilisation de taille, la Chine a pu s'enorgueillir d'avoir mis en place une nouvelle ligne à grande vitesse pour relier bien plus rapidement plusieurs axes déjà existants. Un trajet qui prenait autrefois 7 heures se fait désormais en seulement 90 minutes. Un gain de temps non-négligeable rendu également possible par la circulation de train capables de rouler à 200 km/h.

Cette réalisation promet de faciliter la vie de milliers d'habitants. Mais, au-delà, la Chine se dresse ici une fois de plus en exemple industriel. D'autant que cette nouvelle ligne ferroviaire devrait permettre de fluidifier les échanges économiques. Pour autant, des interrogations sont déjà soulevées. Beaucoup pointent du doigt les conditions de travail des 1 500 ouvriers appelés sur le chantier. De même, des questions sur le poids écologique de cette initiative éclair sous aussi soulevées par les observateurs. Une fois de plus, le pays montre ici son ambivalence, en prouesse technique et le coût social qui en découle.

© The Impossible Build.