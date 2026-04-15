Lorsque l’on parle de robotique et d’IA, la Chine reste incontestablement l’un des pays les plus à la pointe de la technologie. Et elle nous l’a encore prouvé en février dernier à l’occasion du Festival du Printemps, où des millions de spectateurs ont pu assister à un spectacle qu’ils n’oublieront pas de sitôt. Car sur la scène du Gala, ce n’était pas seulement des dizaines d’intermittents qui étaient au rendez-vous pour divertir le peuple : c’était aussi de nombreux robots humanoïdes, capables de se fondre dans la masse en reproduisant les mouvements humains avec un réalisme saisissant.

La Chine à la pointe de la robotique IA

Oui, comme le montre la vidéo des temps forts du Festival du Printemps publiée sur la chaîne YouTube de CCTV春晚, humains et robots se sont côtoyés sur scène pour nous livrer un spectacle digne d’un véritable film de science-fiction. Chorégraphies parfaitement huilées, maîtrise des arts martiaux, mouvements de parkour, rien n’a pu arrêter l’IA sur scène, qui en a presque volé la vedette à ses comparses humains. Une impressionnante prouesse qui témoigne alors de toute la puissance de la Chine en matière de robotique.

Car évidemment, ce qui ressort aujourd’hui de ce spectacle va bien au-delà du simple divertissement. C’est une nouvelle preuve que plus encore que n’importe quel autre pays, la Chine est incontestablement passée maître au sujet de l’IA. Elle semble d’ailleurs même plus que jamais en avance sur son temps. Même une puissance mondiale comme les États-Unis, pourtant très à la pointe sur le sujet, semble à ce jour bien incapable de témoigner d’un tel savoir-faire. Et ce n’est pas faute d’avoir des compagnies spécialisées en la matière.

Mais il faut dire aussi que la Chine a su s’implanter au bon moment à travers le monde. En 2025, celle-ci représentait pas moins de 80% des installations mondiales de robots humanoïdes, et plus de la moitié des robots industriels de la planète. Grande leadeuse dans l’approvisionnement des composants, la Chine peut même se vanter de détenir certaines des meilleures entreprises en la matière, qui lui permettent de continuer à asseoir sa domination sur le marché de l’IA. Une domination que les États-Unis ne voient pas forcément d’un très bon œil.

Une auto-concurrence féroce

Toutefois, plus que l’Amérique, le principal ennemi de la Chine dans cette course à l’IA semble être nul autre qu’elle-même. À l’instar de ce qui se passe sur le marché des véhicules électriques, le pays est en effet confronté à une forte concurrence interne, où les entreprises se multiplient le temps de le dire et tendent à gaspiller de précieuses ressources. Même si, naturellement, cela permet au passage d’accroître le nombre de tests réalisés en conditions réelles, et donc de perfectionner les technologies de la robotique IA. Pour le meilleur, comme pour le pire.

Source : Time