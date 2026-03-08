Pour la guerre du futur, la Chine annonce un projet qu'on croirait venir d'une œuvre de science-fiction à la Star Wars, mais pour autant bien réel, en tout cas sur le papier.

La Chine ambitionne clairement de projeter sa puissance militaire dans l'espace et démontre que ces ambitions s'inscrivent dans une vision globale, avec un projet colossal et digne de la science-fiction à la Star Wars, qui côtoie désormais des projets bien moins extravagants et beaucoup plus réalistes.

Une véritable Guerre des Étoiles envisagée par la Chine

Des experts militaires de la Chine ont déclaré que le nouvel objectif du pays est de concrétiser des modèles aérospatiaux dignes de la science-fiction afin d'assurer sa supériorité aérienne. Le pays prévoit de développer des avions de combat intégrés air-espace dans les années à venir. Nom de code projet Nantianmen, cet objectif fou porte sur une vaste gamme d'aéronefs conceptuels aux proportions gigantesques et aux qualités exceptionnelles.

Principalement axé sur la recherche, il semblerait, d'après les récentes déclarations, que la Chine s'apprête à passer à la construction de ces appareils. Lors du Salon international de l'hélicoptère chinois à Tianjin, le projet a présenté un concept futuriste d'avion de chasse à décollage et atterrissage vertical baptisé « Purple Fire ». Ce concept pourrait connaître des transformations afin de mener des missions de recherche et de sauvetage, d'évacuation et autres, en plus des missions de frappe.

Conçu pour transporter 88 drones de combat spatiaux, ce mastodonte imaginé par la Chine opérerait dans la stratosphère, à environ 30 kilomètres d'altitude. À cette altitude, il serait hors de portée de la plupart des systèmes de défense sol-air et pourrait déployer des drones, des missiles ou des intercepteurs à des vitesses extrêmement élevées.

Un projet vraiment réalisable ?

Pour l'instant, il ne s'agit que d'un projet. Avec la technologie actuelle, placer une telle machine en orbite terrestre est tout simplement impossible. Construire une structure de cette envergure en orbite exigerait des décennies de lancements et un assemblage minutieux. C'est pourquoi la plateforme est plutôt conçue comme un système suborbital, opérant à la limite même de l'espace plutôt qu'à l'intérieur.

Le véritable intérêt de ce projet digne de Star Wars issu de la Chine réside donc dans le système de combat collaboratif qui sous-tend cette plateforme. Il met en effet l'accent sur le partage de données, la désignation de cibles et la coordination pilotée par l'IA, le tout reposant sur des liaisons de communication robustes conçues pour résister au brouillage. Des systèmes similaires sont déjà en cours de développement par d'autres armées, ce qui confirme la réalité de ce concept.

La Chine souhaite également démontrer ses progrès en matière d'armes à énergie dirigée et de systèmes électromagnétiques. Canons électromagnétiques, champs électromagnétiques puissants et lasers orbitaux figurent parmi les éléments des scénarios de Nantianmen. Là encore, il ne s'agit pas de simples hypothèses. Pékin, à l'instar d'autres grandes puissances, travaille déjà sur des canons électromagnétiques navals, des lasers anti-drones et des capacités anti-satellites telles que la perturbation des capteurs et l'éblouissement des satellites.

Source : South China Morning Post