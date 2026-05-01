Pour raccourcir les trajets de ses citoyens, la Chine conçoit un escalator géant. Inauguré dernièrement, il est bien fonctionnel et atteint des records.

Une vraie « Déesse ». Cette année encore, la Chine prouve son sens de l'innovation. Cette fois-ci, cela concerne la mobilité urbaine. Cherchant un moyen de faciliter les déplacements dans la ville de Wushan, des ingénieurs ont décidé de réaliser l'impensable. Ils ont mis sur pied un escalator géant, qui approche des 250 mètres de long. C'est tout bonnement le plus long du monde. Et en plus de cela, il fonctionne.

La « Déesse », un escalator hors du commun

Rien ne semble pouvoir arrêter la Chine. Quand elle s'impose un défi, elle redouble d'ingéniosité pour le réaliser. Cela est particulièrement vrai dans le monde de la robotique et des technologies de manière générale. Mais là où certaines innovations servent avant tout de vitrine aux yeux du monde, d'autres ont d'abord une réelle utilité public. C'est le cas du nouvel escalator monstrueux inauguré en février 2026 à Wushan.

Installé dans une région montagneuse à l'Ouest du pays, celui qu'on appelle la « Déesse » dépasse toutes les attentes. Mesurant 905 mètres de long, c'est tout bonnement l'escalator le plus long du monde. Vous vous en doutez, sa conception a demandé des moyens colossaux. Et pour cause, il est constitué de 21 escaliers mécaniques et comprend 8 ascenseurs. Ajoutez à celui 4 tapis roulants, 4 ans de travaux et près de 19 millions d'euros d'investissement. Encore un chantier unique qu'on doit à la Chine.

La Chine l'a déjà adopté

Au-delà de l'aspect logistique, l'escalator le plus grand du monde est tout de suite devenu un outil indispensable en Chine. En même temps, il répond à un véritable besoin à Wushan. En plus de l'avantage qu'il représente pour les touristes qui ne sont pas habitués à gravir les reliefs de la municipalité de Chongqing, il fait gagner du temps à près de 9 000 personnes au quotidien pour passer des quartiers hauts aux quartiers bas. Et pour cause, le trajet prenait d'ordinaire 1 heure auparavant. À présent, grâce à cette innovation, il ne prend plus que 21 minutes.

Enfin, l'utilisation de la « Déesse » pourrait bénéficier à la ville à plus d'un titre. Même si le coût financier initial est plus que considérable, il pourrait se trouver rembourser à long terme. De fait, emprunter cet escalator de presque 1 km de long n'est pas gratuit. Le trajet en coute 3 yuans. En euros, cela représente seulement 40 centimes. Mais multiplié par le nombre de personnes qui s'en servent chaque jour, on peut atteindre plusieurs milliers d'euros gagnés par jour. Un modèle que beaucoup pourraient emprunter à la Chine à l'avenir.