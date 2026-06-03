Le Xinjiang est décidément plein de surprises. Cette région autonome au nord-ouest de la Chine abrite notamment le grand projet de muraille verte du pays. Mais il apparaît qu'elle cache aussi un secret qui alerte les observateurs du monde entier. Loin des regards, des structures gigantesques en forme d'octogone ont été repérées fin mai grâce à des images prises par des satellites. Une découverte qui pourrait concerner la sécurité des autres pays.

Ces octogones en Chine n'ont rien à voir avec le MMA

En plein désert du Xinjiang, la Chine a mis sur pied des infrastructures de grande envergure en 6 ans. Vu du ciel, on constate qu'il s'agit d'un immense réseau de routes et de conduits qui forment des octogones. Et rien à voir avec l'UFC pour le coup. Les analystes de Reuters ont pris le temps de décrypter les clichés pour déterminer l'ampleur du dispositif et comprendre de quoi il retourne.

En y regardant de plus près, ils constatent ainsi que ces octogones géants sont comme un labyrinthe de bunkers. On y aperçoit des rampes de lancement, des nœuds de communication et même des batteries de défense aériennes. En tout, on dénombre 80 rampes de lancement. Les premières hypothèses estiment que celles-ci pourraient servir comme lancers de missiles mobiles depuis la Chine.

À gauche : 30 avril 2026. À droite : 11 mai 2026. © Vantor / Reuters.

Reuters a pu s'adresser à Hans Kristensen, directeur de la Federation of American Scientists (« Fédération des scientifiques américains »). Face à ces images, l'homme ne cache pas son étonnement : « Je n'ai jamais rien vu de tel » dit-il. Clairement, la Chine a ainsi rassemblé des efforts matériels inédits, et ce, dans un contexte géopolitique secoué par les guerres depuis des mois, et même des années.

La riposte chinoise prête depuis le Xinjiang

Alors que la tension est explosive non loin de ses frontières, nul doute que la Chine préfère prendre des précautions. Ces installations monumentales attestent d'une logique stratégique militaire et sécuritaire. Le pays se tient à prêt à riposter en toutes circonstances, notamment en cas de frappe nord-américaine. Les États-Unis de Donald Trump sont, entre autres, engagés dans les pourparlers dans le cadre de la guerre au Moyen-Orient. Mais le gouvernement de Xi Jinping craint surtout les ingérences autour du dossier taïwanais. Même si la trêve est actée entre les deux pays, la digue menace de céder à tout moment et les potentiels belligérants ne comptent pas se laisser prendre de vitesse.