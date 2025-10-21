Un rêve de science-fiction se concrétise grâce à un groupe de chercheurs australiens qui parvient à remonter le temps, signant une avancée digne de Doctor Who qui pourrait bouleverser le futur de la science.

Incroyable mais vrai. Imaginez-vous casser votre mug préféré par accident et pouvoir tout simplement... revenir en arrière et le retrouver intact. Ça semble irréaliste, quelque chose qu'on ne peut voir que dans des œuvres de fiction. Eh bien, grâce à une manipulation scientifique, cela pourrait devenir possible. En tout cas, c'est ce que suggère les travaux d'une équipe de chercheurs autrichiens qui vient de repousser les limites de la physique telle qu'on la connaît en remontant le temps.

Le voyage dans le temps bientôt à portée de main ?

Des physiciens de l'Académie autrichienne des sciences (ÖAW) et de l'Université de Vienne sont parvenus à réaliser l'impensable : faire reculer le temps. Du moins, à l'échelle quantique. Grâce à un dispositif baptisé « quantum switch », ils ont mis en place un protocole capable de renvoyer une particule de lumière, un photon, à son état antérieur, et ce, sans même avoir à l'observer. C'est un véritable exploit scientifique. Pour les non-initiés, il faut bien comprendre qu'en mécanique quantique, le simple fait d'observer un phénomène vient le modifier.

Le procédé repose évidemment sur une manipulation d'une précision chirurgicale. En le disant simplement, la gestion méticuleuse de la trajectoire de la particule sur plusieurs lignes temporelles permet, en somme, de réécrire l'histoire. L'expérience a été menée sur des centaines de configurations différentes, atteignant un taux de réussite supérieur à 95 %. C'est un résultat que même les savants les plus fous n'auraient pas osés imaginer.

Mais attention, on ne parle pas ici d'un portail temporel façon Retour vers le futur. Le principe ne consiste pas à voyager physiquement dans le passé. Il est plutôt question de “rembobiner” pour faire revenir un système à un état passé. Ce serait un peu comme réinitialiser la réalité d'une particule, ce qui représente déjà une prouesse vertigineuse.

Dans le domaine du calcul quantique, cette méthode trouvée par les chercheurs autrichiens pourrait offrir une solution radicale pour corriger les erreurs. Par exemple, en effaçant une faute avant qu'elle ne perturbe un système. Un véritable “rewind” technologique qui, à terme, pourrait servir à la construction d'ordinateurs quantiques non seulement plus stables, mais aussi plus puissants.

Bien sûr, il faut encore nuancer. Les auteurs de cette étude autrichienne précise bien que si ce protocole pourrait s'appliquer à n'importe quel système, y compris biologique, nous sommes encore loin d'y toucher. Typiquement, faire remonter le temps de la sorte à un être humain nécessiterait des milliers, voire des millions d'années d'expérimentation pour espérer reculer même rien que d'une seconde. Mais cette expérience reste le témoin d'un accélération de l'histoire et de la science. La maîtrise du temps n'est pas qu'un rêve fou.

© ÖAW.