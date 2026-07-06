Vivez un été inoubliable sur l'île de Syros ! Devenez bénévole pour aider près de 3 000 chats errants tout en profitant d'un cadre enchanteur.

L'île grecque de Syros, dans les Cyclades, propose un programme de volontariat pour aider aux soins des chats errants. Porté par l'association Syros Cats, il attire des voyageurs en quête d'un séjour utile, loin des sentiers touristiques classiques.

Syros, l'île aux chats moins courue que ses voisines

Moins fréquentée que Santorin ou Mykonos, Syros a son propre caractère : ruelles blanches, port animé d'Ermoupoli, façades néoclassiques et plages aux eaux claires. L'île mesure 86 km² et se trouve à environ 113 km du port du Pirée.

Sa population féline y est importante : près de 3 000 chats errants vivent sur l'île. Le phénomène remonte aux années 1990. Plusieurs associations locales, dont Syros Cats, mènent depuis des campagnes de stérilisation et assurent des soins vétérinaires réguliers.

Ce que font les bénévoles au quotidien

Les volontaires travaillent environ 5 heures par jour, 5 jours par semaine. Leurs missions : nourrir les chats, les toiletter, nettoyer les litières, administrer des médicaments, aider à attraper ou piéger les chats sauvages et les accompagner chez le vétérinaire. Ils font aussi visiter le refuge aux visiteurs de passage.

En échange, Syros Cats fournit l'hébergement (dans un logement partagé, charges comprises) et le petit déjeuner. Les frais de transport, les autres repas, l'assurance santé et les dépenses personnelles restent à la charge des bénévoles.

Qui peut postuler, et à quelles conditions

Les candidats doivent s'engager pour un mois minimum. L'association recherche du sérieux, de l'autonomie et de la tolérance. Une expérience avec des chats sauvages ou une formation d'auxiliaire vétérinaire est un plus recherché. Le travail, répétitif et physique, demande une bonne condition : mieux vaut le savoir avant de postuler. Le logement se partage avec trois autres bénévoles au maximum, chacun disposant de sa propre chambre.

Pour les ressortissants hors Union européenne : les règles Schengen limitent le séjour à 3 mois sur une période de six mois