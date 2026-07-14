Si votre chat snobe son coussin pour votre pull sale, ce n'est pas un caprice. Derrière ce geste se cache un besoin bien précis, lié à l'odorat et à la sécurité, que les vétérinaires expliquent enfin clairement.

Un pull tombé sur une chaise, un jean laissé au pied du lit, et les chats s'y installent aussitôt. Ce comportement, presque universel chez les félins domestiques, n'a rien à voir avec un manque d'égards pour le linge propre. Selon des vétérinaires, il traduit un besoin bien précis : reconnaître l'odeur de son propriétaire pour se sentir en sécurité.

Les chats entretiennent un lien très fort avec les odeurs, qui organisent ce que les spécialistes appellent leur carte sociale. Un vêtement porté conserve l'arôme de la personne qui l'a enfilé, et c'est justement cette trace olfactive que l'animal recherche.

« Les vêtements de leurs propriétaires conservent souvent leur odeur, que les chats utilisent dans leur monde pour les reconnaître », explique la vétérinaire Maureen Murithi dans le journal argentin TN. Selon elle, « c'est pourquoi ils préfèrent se coucher sur ces vêtements : ils se sentent en sécurité et à l'aise, et les perçoivent comme quelque chose qui leur appartient ou fait partie de leur famille ».

L'odorat reste l'un des sens les plus développés chez les félins. Il leur permet non seulement d'identifier les humains avec qui ils cohabitent, mais aussi de reconnaître leur territoire, de repérer un changement dans la maison et de s'orienter dans les pièces. Oreillers, couvertures, serviettes, sacs à dos, ou simplement le côté du lit où dort le propriétaire : tous ces objets imprégnés d'une odeur familière deviennent des refuges pour l'animal.

Le comportement des chats s'intensifie en l'absence du propriétaire

Le vétérinaire Chris Roth observe que cette habitude se manifeste davantage quand les chats se retrouvent seul à la maison. « Surtout quand nous ne sommes pas à la maison, des éléments comme une pile de nos vêtements peuvent apporter de la sécurité et même réduire la sensation d'anxiété chez nos animaux de compagnie », précise-t-il.

Une pile de linge devient alors une ancre émotionnelle, un point de repère qui atténue le stress lié à l'absence.

Rien, dans ce comportement, ne justifie de gronder l'animal, même quand l'accumulation de poils sur le linge finit par agacer. Pour les chats, s'allonger sur ces vêtements est simplement une façon de chercher un endroit familier où se reposer tranquillement.

Plusieurs solutions permettent d'éviter que le linge propre ne devienne systématiquement un lit de secours. Laisser une vieille couverture ou un t-shirt inutilisé près de l'endroit favori de vos chats leur offre une odeur connue sans qu'ils aient besoin de s'installer sur des affaires fraîchement lavées.

Ranger le linge propre dans des placards ou des paniers fermés aide aussi à préserver un espace de repos net.

Contre les poils, housses lavables, coups d'aspirateur réguliers et jouets pour détourner l'attention du chat restent des options simples.

Dans la grande majorité des cas, ce comportement ne signale aucun problème. Il faut en revanche rester attentif si l'habitude apparaît brutalement ou s'accompagne d'autres signes : miaulements constants, perte d'appétit, changements dans le sommeil, ou une dépendance inhabituelle au propriétaire.

Ces changements ne signifient pas systématiquement quelque chose de grave, mais ils peuvent révéler du stress, de l'ennui ou un inconfort chez l'animal. Une visite chez le vétérinaire permet alors d'écarter tout souci de santé ou de comportement, et le professionnel peut proposer des stratégies pour enrichir l'environnement du chat ou un traitement ponctuel si l'anxiété est en cause.