Jusqu'à présent, OpenAI avait rendu ChatGPT « assez restrictif pour garantir la prise en compte des problèmes de santé mentale ». Pour les utilisateurs ne souffrant d'aucun problème de santé mentale, cela rendait cependant le chatbot moins utile et agréable. Cela va bientôt toutefois radicalement changer, le produit phare de l'entreprise de Sam Altman à devenir nettement plus « intime », avec cependant quelques garde-fous indispensables.

Un ChatGPT bientôt plus coquin, mais uniquement pour un public averti

OpenAI autorisera en effet bientôt les conversations « érotiques » pour certains utilisateurs de ChatGPT, a récemment annoncé Sam Altman, PDG du géant américain, sur son compte X.com personnel. Cela s'inscrit dans la mis en place d'un système de vérification d'âge, dont le déploiement arrivera courant décembre 2025. Ainsi, à partir de cette fin d'année, les utilisateurs ayant vérifié leur âge pourront tailler une bavette avec un ChatGPT désinhibé.

« À mesure que nous déployons la vérification de l'âge de manière plus complète et conformément à notre principe de "traiter les utilisateurs adultes comme des adultes", nous en autoriserons encore davantage, comme les conversations érotiques pour adultes vérifiés », a ainsi déclaré Sam Altman. Cela va même plus loin qu'un ChatGPT plus coquin, puisqu'OpenAI prévoirait en prime d'autoriser les développeurs à créer des applications « pour adultes » pour le chatbot. Cela devrait commencer à se mettre en place après la mise en œuvre de la « vérification et des contrôles d'âge appropriés ».

À noter OpenAI n'est pas pionnière s'agissant d'autoriser de l'érotisme sur un chatbot : xAI d'Elon Musk, a en effet déjà lancé des compagnons IA flirtant avec leurs utilisateurs, qui apparaissent sous forme de modèles animés 3D dans l'application Grok.

De gros changements pour le chatbot d'OpenAI en plus de l'érotisme

Outre l'ajout d'une couche d'« érotisme », OpenAI prévoit également de lancer une nouvelle version de ChatGPT qui « se comportera davantage comme ce que les utilisateurs appréciaient dans 4o ». Un jour seulement après avoir fait de GPT-5 le modèle par défaut de ChatGPT, OpenAI a réintroduit GPT-4o en option, suite aux plaintes des utilisateurs concernant le manque de personnalisation du nouveau modèle. « Maintenant que nous avons pu atténuer les graves problèmes de santé mentale et que nous disposons de nouveaux outils, nous allons pouvoir assouplir les restrictions en toute sécurité dans la plupart des cas », a précisé Sam Altman.

OpenAI a en parallèle annoncé la création d'un conseil sur le « bien-être et l'IA » afin de l'aider à élaborer les réponses de ChatGPT aux situations « complexes ou sensibles ». Ce conseil inclut huit chercheurs et experts qui étudient l'impact de la technologie et de l'IA sur la santé mentale. Cependant, du moins à l'heure actuelle, ce conseil ne comprend aucun expert en prévention du suicide, alors que beaucoup ont récemment appelé OpenAI à mettre en place des mesures de protection supplémentaires pour les utilisateurs ayant des pensées suicidaires.

Source : Sam Altman sur X.com