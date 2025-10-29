Tout reste bon pour avoir la bonne idée, et cet entrepreneur américain a voulu tenter l’impossible en confiant 100 euros à ChatGPT pour créer une entreprise.

En 2023, un internaute américain a eu une idée audacieuse, donner 100 dollars à ChatGPT et lui demander de les transformer en un maximum d’argent. Ce qui ressemblait à une simple expérience s’est transformé, en quelques heures, en une start-up florissante, avant de sombrer tout aussi vite. Deux ans plus tard, son créateur revient sur cette aventure qui a changé sa vie.

Une expérience virale devenue business avec ChatGPT

Tout commence lorsque Jackson Greathouse Fall, un jeune entrepreneur et créateur de contenu, décide de confier un petit budget à ChatGPT-4, la version la plus avancée du modèle d’OpenAI. Sa demande est simple : “Fais fructifier 100 dollars du mieux possible.” En quelques minutes, l’IA imagine un concept d’entreprise baptisée Green Gadget Guru, centrée sur les produits écologiques et la consommation durable.

Le plan était précis, créer un site de conseils et de produits “verts”, fabriquer une identité visuelle avec DALL·E, et investir une petite somme, 40 dollars, dans la publicité sur les réseaux sociaux. En parallèle, ChatGPT suggère à Jackson de s’inscrire à un programme d’affiliation pour vendre des produits écoresponsables, comme des pailles en métal réutilisables, sans avoir à acheter de stock.

Une réussite éclair

Les résultats ne se font pas attendre grâce à ChatGPT. En seulement 24 heures, l’entreprise engrange plus de 1 300 dollars de bénéfices. La notoriété de Jackson explose sur X (anciennement Twitter), où son expérience devient virale. Très vite, des investisseurs s’intéressent à son projet, estimant la jeune entreprise à près de 25 000 dollars.

Mais derrière l’histoire inspirante se cache une autre réalité, le succès fulgurant de Green Gadget Guru repose surtout sur la curiosité du public et la viralité en ligne avec ChatGPT, plus que sur un modèle économique solide. L’entreprise ferme ses portes en quelques mois. Les publications deviennent rares, les promesses aux investisseurs restent floues, et Jackson finit par disparaître des réseaux sociaux pendant près de trois ans.

Dans un long message publié il y a peu, il confie que cette période a été “l’une des plus sombres de sa vie”. Il explique avoir été dépassé par l’ampleur de l’exposition médiatique, avouant qu’il “n’était pas prêt à gérer autant d’attention, ni à mener le projet à bien”.

Cette expérience, censée démontrer la puissance de l’intelligence artificielle et de ChatGPT, révèle surtout les limites humaines derrière les outils technologiques. Une idée brillante ne suffit pas sans constance, gestion et équilibre personnel.

Source : Twitter