L’IA est soi-disant capable de tout faire, ou presque, et pourrait même singer l’homme dans une certaine mesure. Le tout puissant ChatGPT n’a d’ailleurs de cesse que de nous surprendre de par ses capacités parfois étonnantes pour la résolution de problèmes notamment, ou ses différentes compétences dans le domaine de la rédaction ou encore de la programmation. Et pourtant, il s’avère que l’IA montre rapidement ses limites lorsqu’il s'agit de sortir des sentiers battus et d’avoir un raisonnement plus humain. Pour imager la chose, Chat GPT a participer à une petite expérience qui l’a rapidement calmé puisque ce dernier n’a pas réussi son bac !

Chat GPT passe le bac...

Le bac est une épreuve incontournable pour bon nombre d'étudiants et certains utilisent d'ailleurs l’IA pour se faciliter la vie. À ces derniers on aura désormais tendance à leur dire de faire très attention. France 3 Hauts-de-France a fait une petite expérience et a prouvé que Chat GPT et la philo, ça fait deux. La puissante IA a en effet été soumise à une épreuve de philosophie du bac avec un sujet tout ce qu’il y a de plus officiel : “La vérité est-elle toujours convaincante”.

Le papier a par la suite été noté comme la copie classique d’un élève qui passerait l’épreuve. Le résultat est sans appel : c’est un ratage et il a moins que la moyenne ! Chat GPT partait pourtant bien avec un langage bien maîtrisé, aucune faute d'orthographe ou de syntaxe notable ainsi qu’une hiérarchisation quasiment parfaite de la structure de son papier : une intro, un développement argumenté et une conclusion claire.

Le résultat est une vraie douche froide !

Seulement voilà, le professeur de philosophie qui a pu corriger la copie a relevé de vrais problèmes d’analyse. Le sujet a dévié de sa trajectoire, sabotant ainsi son analyse et sa pertinence. De plus, ça manquait cruellement de naturel et de réflexion que l’on pourrait qualifier d’humaine. Chat GPT a exécuté à la lettre ce qu’on lui a demandé en respectant avec précision l’intégralité des consignes. Résultat : la copie est très académique, la structure paraît même complètement artificielle (c’est le mot juste pour le coup). L’IA ne gère son sujet que de manière parfaitement informatisée, segmentée, programmée, là où l’on attend normalement un déballage d'idées de manière fluide et une réflexion naturelle. Toutes ces maladresses lui ont valu une note limite de 8 sur 20, loin les attentes de certains.

L'IA n'est pas (encore) bonne à tout

Parce que, ChatGPT impressionne souvent avec ces prouesses. Beaucoup auraient pu penser que celui-ci s’en sortirait les doigts dans le nez avec ce sujet de bac, mais il n’en est rien. Que ce soit à l'écrit, à l’oral ou même avec des interprétations artistiques (peu importe le format), pour le moment, l’IA n’arrive pas à singer ce qui fait de nous des êtres humains. La réflexion humaine et ses subtilités, la touche de naturel. Chapt GPT a plusieurs fois été mis à l’épreuve sur ce sujet, mais pour l’heure, malgré les avancées et les mises à jour régulières, rien n’y fait. Ce n’est pas encore demain que l’IA remplacera l’humain dans des domaines qui requiert une certaine sensibilité. Est-ce si mal d’ailleurs ?