Un chasseur de trésors met la main sur des millions de dollars d'or et de lingots. Il fini par faire 10 ans de prison pour ne pas révéler l'emplacement du reste du butin.

Histoire assez incroyable que celle de Tommy Thompson, un chasseur de trésors qui est sorti de prison après 10 années d'incarcération sous prétexte qu'il n'a pas souhaité révéler l'emplacement d'un énorme magot. Une histoire digne d'un Uncharted finalement puisque notre homme a tout de même fait une découverte incroyable à la fin des années 80 : une épave pleine d'or et de trésors.

L'un des plus gros trésors de toute l'histoire des Etats-Unis découvert par un homme

Thompson a la quarantaine lorsqu'il découvre un trésor englouti d'une valeur de plusieurs millions de dollars en 1988. Il s'agit de l'épave du SS Central America, un bateau plus communément appelé le Navire d'Or par les chasseurs de trésor. Le bâtiment aurait échoué au large des côtes de la Caroline du Sud aux alentours de 1857. À l'époque, le navire transportait plusieurs tonnes d'or tout juste frappées. Il a sombré avec ses quelque 450 membres d'équipage au fond de l'océan. Malgré tout, plus de 130 ans plus tard, Tommy Thompson et quelques-uns de ses associés ont alors remonté une bonne partie du butin après des années de recherche.

Le chasseur de trésor a même monté une entreprise, financée par plus de 160 investisseurs qui lui auraient fourni près de 12 millions de dollars d'argent et de ressources pour mener à bien sa quête. Thompson arrive alors à récupérer plusieurs milliers de pièces, de lingots et d'autres trésors pour une valeur estimée à près de 50 millions de dollars. Il affirme qu'une partie de ces pièces a été donnée à un fonds fiduciaire au Belize et que les bénéfices récupérés pour le premier lot de ces trésors ont servi à couvrir les frais juridiques et bancaires. C'est l'un des plus gros trésors des États-Unis comme le déclare Dwight Manley dans le New York Times, spécialiste en rachat d'or. Le reste appartient à l'histoire, mais ce qui est sûr c'est que les investisseurs de l'entreprise de Thompson ne l'ont pas accepté.

Tommy Thompson en 2018 via New York Times

Il fait 10 ans de prison pour ne pas avoir révélé l'emplacement du reste de son trésor

En 2005, les investisseurs intentent un procès à Tommy Thompson en déclarant n'avoir jamais touché de bénéfice lié à la découverte, ni même un remboursement de l'argent investi. Une autre plainte tombera indiquant que la valeur estimée du trésor remonté serait en réalité élevée à 400 millions de dollars et non 50 millions comme déclaré par Thompson. Sans compter que plusieurs dizaines d'assurances s'emmêlent, arguant que leurs prédécesseurs de l'époque avaient assuré le navire désormais échoué. En 2012, le chasseur de trésor tente de disparaître bien qu'il soit traîné devant les tribunaux par des affaires qui traînent depuis des années.

Il sera finalement arrêté en 2015 alors qu'il tentait de vivre comme un fantôme avec l'un de ses associés. Cette fois, c'est l'État qui s'emmêle et lui demande de donner l'emplacement de centaines de pièces d'or restantes, chose que Thompson refusera. Il est finalement enfermé pour outrage au tribunal en refusant de révéler la position du trésor manquant. Il passera finalement 10 années de sa vie enfermé, refusant toujours de répondre. C'est finalement le juge qui lâchera l'affaire en 2024 en affirmant que Tommy Thompson emportera très certainement son secret dans sa tombe. Le chasseur de trésor purgera deux années supplémentaires, dues à sa condamnation initiale, et sera finalement relâché le 4 mars 2026. Désormais âgé de 83 ans, il est encore en liberté surveillée pour une année avant de pouvoir enfin goûter à la liberté.