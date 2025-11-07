Son étoile brille à Hollywood Boulevard. C'est un acteur qui est un véritable monument de l'histoire du cinéma. Vous retrouvez son nom au générique de certains des westerns les plus cultes du septième art. Disparus au début du millénaire à l'âge de 81 ans, ses rôles continueront de marquer des générations de spectateurs dans les décennies à venir. Mais savez-vous dans quel film il est apparu pour la première sur grand écran il y a 74 ans ? Jamais vous ne le reconnaîtrez.

Un acteur culte faisait ses débuts au cinéma il y a 74 ans

Aujourd'hui, tout le monde le connaît comme l'éternel indien des westerns. L'acteur Charles Bronson a marqué la mémoire générale avec ses rôles dans des films aussi cultes que Les Sept Mercenaires, La Grande Évasion ou Il était une fois dans l'ouest. Sa ressemblance avec les tribus amérindiennes lui ont très souvent valu d'incarner ce genre de personnages à l'écran.

Pourtant, Charles Bronson a commencé dans un rôle bien différent. Lui qui se vouait à devenir un G.I. après avoir été démobilisé en 1946 a finalement connu un destin tout autre. De fait, arrivé à Philadelphie à 27 ans, il se lie d'amitié avec un certain Jack Klugman, futur réalisateur, il entre dans la troupe de théâtre locale. Sa vie change alors totalement de cap et il s'embarque pour devenir acteur.

La carrière au cinéma de Charles Bronson commence en 1951. L'acteur porte encore son véritable nom, Charles Buchinsky, mais n'est pas encore crédité dans son premier. Certains ne l'auront même peut-être même pas reconnu. Pourtant, c'est bien lui qui joue Wascylewski, le marin polonais dans La marine est dans le lac (You're in the Navy Now) d'Henry Hathaway.

Charles Bronson incarne le marin à droite. © 20th Century Fox.

La suite de l'histoire, le public la connaît. De rencontre en rencontre, l'acteur traverse le paysage cinématographique avec une prestance qui restera gravée dans l'histoire du medium. Les années 1960 et 1970 sont particulièrement remplies pour lui, enchaînant les films à succès. Même s'il est essentiellement connu pour ses rôles dans des westerns, Charles Bronson s'illustre également dans des séries mythiques, à l'instar de La Quatrième Dimension et Alfred Hitchcock présente.

La renommée de l'acteur est telle qu'en 1980, son nom rejoint les étoiles du Hollywood Walk of Fame. De La marine est dans le lac jusqu'à quasiment la fin de sa vie, Charles Bronson aura brillé devant la caméra. Il s'est finalement éteint en 2003, à 81 ans. Aujourd'hui, vous pouvez retrouver la plupart de ses plus grands films en VOD, notamment sur Prime Video.