Un nez bouché au réveil ? Vos draps pourraient être en cause. Acariens, bactéries, allergies... des spécialistes révèlent la fréquence de lavage réellement nécessaire selon votre situation, et elle surprend.

Selon le dermatologue Alejandro Ruiz, spécialiste de l'hygiène du sommeil à l'hôpital clinique de Barcelone, changer les draps chaque semaine réduit considérablement le nombre d'acariens et d'allergènes dans le lit, améliorant ainsi la qualité du sommeil et la santé générale. Sa recommandation tranche avec une habitude répandue : changer ses draps toutes les deux semaines, voire une fois par mois.

Un environnement chaud qui nourrit acariens et bactéries

Le microbiologiste Charles Gerba, de l'université d'Arizona, pointe le fonctionnement même du lit. Chaud, peu ventilé, il retient l'humidité laissée par la transpiration nocturne. Sueur, peaux mortes, sébum et résidus de crèmes ou de soins s'y accumulent nuit après nuit, offrant aux acariens et aux bactéries un terrain idéal pour se développer.

Les conséquences listées par les deux spécialistes touchent la peau comme les voies respiratoires : allergies, irritations cutanées, infections cutanées, démangeaisons, mais aussi troubles respiratoires et aggravation de l'asthme. L'accumulation nocturne peut également perturber le sommeil et provoquer des insomnies. Un nez bouché au réveil, selon eux, trahit souvent une trop forte présence d'acariens et de peaux mortes dans la literie.

Un rythme à adapter selon les situations

La recommandation générale converge vers un lavage hebdomadaire. Mais ce rythme doit se resserrer dans plusieurs cas précis. En cas de maladie, mieux vaut changer les draps tous les deux jours. Pour les personnes allergiques, un lavage tous les trois ou quatre jours est conseillé.

D'autres facteurs imposent aussi un rythme plus soutenu : dormir avec un animal, partager régulièrement son lit avec de jeunes enfants, manger sous la couette ou transpirer abondamment. Dans ces situations, un lavage hebdomadaire minimum s'impose, voire deux fois par semaine si l'on se réveille le nez bouché. Face à un virus, un rhume, une grippe, des poux ou des punaises de lit, le lavage quotidien devient la règle.

Une nuance vient tempérer ce tableau. L'expert en blanchisserie Ocean Van, propriétaire de Coco Laundry, estime que se doucher le soir et porter un pyjama permet d'espacer les lavages entre une et deux semaines. Il fixe toutefois une limite claire : ne jamais dépasser deux semaines, dans un entretien accordé au média AOL.

Van détaille aussi quelques réflexes pour préserver le linge. Il conseille de trier les draps par matière, puis par couleur, et d'éviter de les laver ou de les sécher avec d'autres vêtements ou des articles volumineux comme des couettes, pour éviter l'emmêlement. Un cycle délicat reste préférable.

Côté température, le coton supporte l'eau chaude, tandis que la microfibre et les mélanges coton-polyester réclament de l'eau tiède ou froide. Autant de gestes simples qui, selon Ocean Van, complètent la fréquence de lavage pour préserver à la fois la peau et la qualité du sommeil.