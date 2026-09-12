Coiffure volumineuse, lumière chaude, grain d'époque : ChatGPT vous propulse tout droit dans les années 80, sans écrire une seule ligne. Quelques clics suffisent pour voir votre visage traverser le temps.

ChatGPT propose désormais un filtre intégré à son créateur d'images par intelligence artificielle, capable de générer une photo de soi avec le style vestimentaire et l'esthétique des années 1980. Le modèle porte un nom explicite : « 80s flashback ».

Contrairement à un simple filtre de couleur posé sur un cliché existant, l'outil recompose l'ensemble de l'image. Vêtements, coiffure, maquillage, éclairage et texture de pellicule sont modifiés pour reproduire l'aspect des portraits de studio classiques de cette décennie, couleurs chaudes et grain photographique compris. Les traits du visage, eux, restent identiques : c'est précisément ce qui permet de reconnaître la personne sur la photo transformée.

D'après Cronista cette fonctionnalité alimente une tendance virale, particulièrement visible sur Instagram, où les utilisateurs partagent leurs versions « années 80 » de photos actuelles.

Aucun prompt à rédiger soi-même

Le modèle 80s flashback se trouve dans la section Images de ChatGPT, parmi les modèles de tendances proposés sous le champ de saisie. Son intérêt tient à sa simplicité : il n'est pas nécessaire d'écrire une consigne détaillée, un prompt en anglais est généré automatiquement dès que l'utilisateur sélectionne le modèle.

Ce texte demande à l'IA de transformer la photo en un portrait authentique inspiré des années 80, tout en conservant exactement les traits du visage et l'identité de la personne. Seuls le style et l'ambiance changent : vêtements typiques de l'époque, coiffure volumineuse, maquillage caractéristique, éclairage de portrait, couleurs légèrement chaudes et grain de pellicule analogique.

La consigne précise aussi d'éviter tout élément contemporain, téléphone portable ou technologie moderne, pour que le résultat ressemble à une véritable photographie d'époque plutôt qu'à une recréation numérique.

La marche à suivre tient en quelques clics. Il faut d'abord ouvrir le menu latéral de ChatGPT, sur le site web ou l'application mobile, puis cliquer sur Images, en deuxième position sous Nouveau chat. Sur cette page apparaissent le champ de saisie du prompt et, en dessous, les modèles de tendances, parmi lesquelles il faut repérer 80s flashback. Une fois le modèle sélectionné, le prompt en anglais s'affiche automatiquement.

Il reste alors à cliquer sur le bouton plus sous le texte, à choisir l'option consistant à ajouter des photos et des fichiers, puis à ajouter une photo de soi où le visage est bien visible. C'est cette image que ChatGPT va retoucher.

Le prompt et la photo apparaissent ensemble : il suffit d'envoyer la demande et d'attendre que l'outil produise la version inspirée des années 80. Un clic sur l'image obtenue permet ensuite de la partager ou de la télécharger sur son téléphone ou son ordinateur.

Chaque nouvelle génération produit un résultat différent, même en réutilisant exactement la même photo source. Si le rendu ne convainc pas, rien n'empêche de relancer la procédure autant de fois que nécessaire.

Pour obtenir un résultat convaincant, la photo de départ doit montrer clairement le visage de la personne, et les traits doivent rester reconnaissables une fois la transformation appliquée. L'objectif recherché n'est pas une image excessivement artificielle, mais une photo qui semble réellement avoir été prise il y a quatre décennies, tout en conservant l'apparence naturelle de la personne photographiée.