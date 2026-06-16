Une équipe internationale de chercheurs dirigée par Egidio Armadillo, géophysicien à l'université de Gênes, a mis au jour une vaste structure géologique en forme de main sous l'Antarctique de l'Est. Publiée dans la revue Nature Geoscience, cette découverte pourrait modifier notre lecture de l'histoire tectonique de la Terre et soulève de nouvelles questions sur la stabilité de la calotte glaciaire.

Une structure géologique aux dimensions surprenantes

La « province de bassins en éventail de l'Antarctique de l'Est » couvre une grande partie de l'Antarctique oriental et fait apparaître un relief que la glace dissimulait jusqu'ici. De loin, la structure évoque une main : des « doigts » de roche rayonnent depuis un point proche du pôle Sud et délimitent de profonds bassins triangulaires entre eux. Les bassins de Wilkes, d'Aurora et la cuvette du lac Vostok font partie de cette charpente.

Tout cela se situe sous plus de 3 km de glace (l'équivalent d'environ huit tours Eiffel empilées). Sous cette couverture, cette terre ancienne comporte des montagnes ensevelies et de profondes dépressions, comme les monts Gamburtsev, dont la hauteur dépasse 2 700 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les auteurs parlent d'un « paysage que nul œil humain n'a jamais contemplé ».

Source : © E Armadillo et al. / Nature Geoscience / 2026 (CC BY 4.0)

Un héritage du Gondwana et ce que ça révèle sur la tectonique

La formation de cette province en éventail remonterait à l'époque du supercontinent Gondwana. Elle résulte d'un mécanisme appelé extension rotationnelle distribuée, où la croûte continentale s'étire et pivote autour d'un centre. Ce processus est intervenu lors de la séparation de l'Antarctique et de l'Australie, et pourrait faire de cette structure « l'un des plus grands exemples d'extension rotationnelle jamais documentés ».

Pour reconstituer ce paysage enfoui, les chercheurs ont combiné des données gravitationnelles, sismiques et magnétiques. Le poids de la glace a écrasé et masqué ces reliefs, ce qui complique leur étude.

Ce que ça change pour la dynamique des glaces et le climat

Cette découverte modifie la façon dont on peut comprendre la réaction de la calotte de l'Antarctique au changement climatique. La forme du relief guide l'écoulement de la glace et de l'eau de fonte. À mesure que l'Antarctique se réchauffe et perd de la glace, cette topographie pèsera lourd sur l'évolution de la calotte dans les décennies à venir. Certaines zones de la calotte orientale pourraient se révéler plus vulnérables à la déstabilisation que ne le prévoyaient les modèles actuels.