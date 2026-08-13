Un caïman, un boa et treize oiseaux entassés dans 52 m² avec une retraitée moscovite. La justice a tranché, mais deux chiens ont eu droit à un traitement de faveur. Le verdict complet réserve quelques surprises.

La justice russe a interdit à une retraitée de Moscou de continuer à héberger une trentaine d'animaux dans son appartement, raconte le magazine Clarin. Le logement mesure à peine 52 m². La femme y vivait avec cette ménagerie depuis plus d'une décennie, selon le service de presse des Tribunaux de Moscou, relayé par l'agence EFE.

Parmi les pensionnaires recensés par la justice:

un boa constrictor un caïman un renard dix chiens treize oiseaux dont des chouettes et des hiboux polaires quatre perruches cinq canaris

Une collection hétéroclite entassée dans un pièces d'un immeuble résidentiel ordinaire de la capitale russe.

Un zoo à domicile

C'est Zhilischnik, l'entreprise chargée de la gestion des services communs de l'immeuble, qui a saisi la justice. Les voisins se plaignaient d'une puanteur devenue permanente, d'invasions d'insectes et de violations répétées des normes sanitaires.

Le service de presse des tribunaux moscovites a précisé que la retraitée ne sortait jamais ses chiens promener. Les restes de nourriture laissés par les animaux n'étaient ni jetés ni recyclés, formant un foyer d'insalubrité continu dans l'appartement.

Zhilischnik réclamait le retrait de tous les animaux, l'interdiction pure et simple de leur présence dans le logement et la garantie de conditions sanitaires normales.

Le tribunal de district Taganski a partiellement fait droit à cette demande. Sa décision oblige les propriétaires à retirer tous les animaux du logement, à l'exception de deux chiens, et à nettoyer les lieux. Une pénalité de 1 000 roubles (douze dollars) par jour de retard a été fixée en cas de non-exécution, à laquelle s'ajoutent 20 000 roubles au titre des taxes d'État, soit 243 dollars.

La retraitée a fait appel de cette décision. Devant le Tribunal urbain de Moscou, elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas de fonds suffisants ni de revenus stables pour assumer les frais découlant de la sentence. Le tribunal d'appel a finalement décidé de réduire le montant des pénalités.

Deux chiens resteront donc dans l'appartement de 52 m². Tous les autres animaux, du boa au caïman en passant par les rapaces et les canaris, devront quitter les lieux, qui devront ensuite être désinfectés pour effacer les traces de plus de dix ans d'accumulation.