Des chats mâles aussi timides que des bébés humains : peureux mais irrésistiblement attirés par les humains. Une équipe japonaise a identifié ce profil surprenant grâce à des questionnaires normalement réservés aux nourrissons.

L'hypothèse centrale ne tient pas telle quelle, mais les données racontent autre chose d'intéressant. Une équipe de chercheurs japonais a cherché à savoir si le chat domestique pouvait, comme le nourrisson humain, être à la fois craintif et attiré par l'approche sociale, un mélange que les psychologues appellent la timidité complexe.

La relation statistique attendue entre peur et approche ne s'est pas vérifiée. Mais en creusant les données par sous-groupes, les chercheurs ont repéré, de façon répétée, un ensemble de chats mâles à la fois très craintifs et très enclins à s'approcher des humains, une combinaison qui rappelle précisément la timidité décrite chez les bébés de 7 à 13 mois.

Des questionnaires empruntés à la psychologie infantile

Pour mesurer cette timidité féline, les chercheurs n'ont pas inventé de nouvel outil : ils ont adapté deux questionnaires conçus à l'origine pour évaluer le tempérament des tout-petits, le Colorado Childhood Temperament Inventory et l'Infant Behavior Questionnaire-Revised. Des items sur le fait de se lier rapidement d'amitié avec d'autres enfants sont devenus des items sur le fait de se lier rapidement d'amitié avec des personnes familières.

Ce sont les propriétaires, et non les chats eux-mêmes évidemment, qui ont répondu, de la même façon qu'un parent rapporte le comportement d'un nourrisson préverbal.

Trois enquêtes successives ont été menées en 2024, approuvées par le comité d'éthique du Wildlife Research Center de l'université de Kyoto et pré-enregistrées sur l'Open Science Framework.

Peur et timidité liées, mais pas d'effet en cloche

La première enquête, réalisée fin avril auprès de propriétaires de 82 chats des deux sexes, a d'abord confirmé un lien solide : plus un chat est jugé timide par son propriétaire, plus il est jugé craintif (corrélation de 0,788). En revanche, la relation en forme de courbe attendue entre timidité et comportement d'approche, celle qui aurait signé la fameuse timidité complexe, n'est pas apparue de manière significative. L'hypothèse semblait écartée, du moins chez les mâles où l'échantillon restait trop réduit pour conclure.

Une seconde enquête, menée mi-mai sur 114 chats mâles stérilisés, a confirmé l'absence de cette relation en cloche. Mais une analyse de regroupement statistique a fait apparaître quatre profils distincts. Deux groupes rassemblent des chats plutôt sociables, peu craintifs. Un troisième, baptisé type timidité nourrisson humain, regroupe 48 chats à la fois très timides, assez craintifs et toujours portés à s'approcher des humains. Le quatrième type, plus petit, correspond à des chats simplement peureux, sans élan vers l'approche.

La répartition selon l'origine des chats (nés errants, issus d'élevage ou d'origine inconnue) ne différait pas significativement entre les quatre groupes. Les chercheurs ont néanmoins formulé une hypothèse : ce profil hybride serait fréquent chez les chats nés dans la rue, avant d'évoluer avec l'âge et l'habitude du contact humain vers un profil plus sociable ou, à l'inverse, plus craintif.

Une troisième enquête, conduite en juillet sur 114 chats mâles tous nés errants, devait tester cette idée. Résultat : aucune corrélation significative entre le nombre de mois passés auprès d'un propriétaire et les scores de timidité, de peur ou d'approche.

Les chercheurs n'ont pas non plus observé la bifurcation attendue vers deux groupes opposés après l'adoption. Le groupe timidité infantile s'est de nouveau retrouvé dans cette troisième cohorte, avec 35 chats, mais il n'était pas plus fréquent que prévu chez les chats errants comparé aux autres profils.

Les chercheurs en concluent que l'interaction avec l'humain, du moins telle qu'elle a été mesurée ici, ne suffit pas à expliquer le passage d'un profil à un autre. Les facteurs génétiques et les interactions vécues dans les tout premiers mois de vie pourraient jouer un rôle plus important, sans que l'étude permette de trancher.

Les chercheurs insistent sur le caractère déclaratif de leur méthode : les scores reposent sur l'interprétation des propriétaires, pas sur une observation directe du comportement du chat ni sur une mesure de son état interne. Ils rappellent aussi que le CCTI et l'IBQ-R, conçus pour des nourrissons humains, n'ont jamais démontré d'équivalence psychologique stricte avec l'espèce féline. La forte corrélation entre timidité et peur a pu, de surcroît, influencer la forme des regroupements obtenus.

Ils recommandent pour la suite des études combinant ces questionnaires adaptés à des observations comportementales directes, et plaident pour des suivis longitudinaux capables de documenter, cette fois sur la durée, l'évolution réelle de ces profils après l'adoption. Une meilleure identification des niveaux de peur individuels pourrait, selon eux, aider les refuges à adapter l'environnement proposé à chaque chat.

Source : PLOS