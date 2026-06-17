Une étoile connue sous le nom de Blaze Star, ou étoile flamboyante, redeviendra visible à l'œil nu à la fin du mois de juin 2026. Elle apparaîtra dans le ciel pour la première fois depuis quatre-vingts ans, une occasion d'observation rare pour les astronomes comme pour les curieux. Le phénomène ne se reproduira pas avant 2105.

Un spectacle céleste pas comme les autres

L'étoile, nommée T Coronae Borealis et abrégée T CrB, appartient à la constellation de la Couronne boréale. Cette étoile morte atteindra une luminosité proche de celle de l'étoile Polaire lors de son explosion de type nova. Située à environ 3 000 années-lumière de la Terre, elle réapparaîtra aux alentours du jeudi 25 juin 2026, même si la date peut varier légèrement, annonce le journal La République des Pyrénées. Son pic de luminosité sera bref : quelques heures seulement avant que l'étoile ne disparaisse jusqu'en 2105.

L'étoile se trouve entre les constellations d'Hercule et du Bouvier, où elle dessine un petit arc de cercle. Les astronomes estiment que sa magnitude passera de 10 à 2, ce qui la rendra visible à l'œil nu, sans équipement optique.

Comment et quand l'observer

Pour repérer l'étoile flamboyante, aucun matériel particulier n'est nécessaire, même si des applications comme Star Walk 2 et Sky Tonight peuvent aider. Ces outils permettent aux amateurs de la localiser facilement dans le ciel. Un voile nuageux risque toutefois de gêner la visibilité : mieux vaut choisir une nuit claire.

Le phénomène offre aux astronomes, professionnels comme amateurs, une rare occasion de suivre en direct l'éclat de cette étoile. Ils pourront étudier de près la dynamique des systèmes binaires comme T CrB, et mieux comprendre les novae et leur formation.

Le système binaire expliqué simplement

Le système auquel appartient T Coronae Borealis est binaire : il associe une naine blanche et une géante rouge en fin de vie. La naine blanche, un objet très dense, aspire peu à peu la matière de la géante rouge. Quand assez de gaz s'est accumulé, une réaction thermonucléaire se déclenche et provoque l'explosion que nous pourrons observer. Ce cycle se répète à chaque flambée de l'étoile.

La dernière apparition de ce type remonte à 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale, soit un intervalle d'environ 80 ans avant le retour prévu en 2026. Après cette nouvelle flambée, il faudra patienter plusieurs décennies, jusqu'en 2105, pour revoir l'étoile briller.