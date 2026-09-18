Logement gratuit, chutes d'Iguazú à deux pas, et une chambre climatisée avec wifi contre 25 heures de réception par semaine. Cette famille argentine cherche justement son prochain volontaire pour l'été.

Une famille de Puerto Iguazú, dans la province de Misiones, propose le logement gratuit à des volontaires prêts à assurer la réception de son hôtel, informe le média TN. L'annonce, publiée sur la plateforme Workaway, s'adresse à des voyageurs souhaitant découvrir les chutes d'Iguazú tout en participant à la vie quotidienne de l'établissement.

L'hôtel appartient à Mariel, qui le fait tourner avec ses parents, son mari et ses enfants. La structure reste modeste : quatre chambres seulement, dont trois partagées et une privée.

Poste recherché

Le poste recherché est clairement défini : accueillir les clients, gérer les départs, renseigner sur les circuits touristiques et les transferts vers les chutes. Les volontaires devront aussi orienter les voyageurs étrangers sur les bus ou les taxis disponibles. À cela s'ajoutent le nettoyage d'une petite piscine et quelques travaux de rangement.

Conditions de travail

La charge horaire est fixée à 5 heures par jour, soit 25 heures par semaine. La famille précise toutefois que le nettoyage complet du hôtel n'incombe pas aux volontaires : une personne est employée spécifiquement pour cette tâche. Un bon niveau d'anglais est exigé, condition indispensable pour communiquer avec la clientèle internationale.

Échanges et logement

En échange de ce travail, l'hôte fournit un logement dans une petite chambre équipée d'un lit superposé, climatisée et connectée au wifi. Cet espace peut être partagé avec un autre volontaire si la personne voyage accompagnée, mais jamais avec les clients payants.

La nourriture n'est pas formellement incluse dans l'accord : la famille indique simplement qu'elle a l'habitude de manger sur place et se dit disposée à partager ses repas. Une cuisine reste à disposition, garnie de quelques aliments de base.

Engagement et loisirs

L'engagement minimal demandé est de trois semaines. Pendant leurs jours de congé, les volontaires peuvent profiter de la région : les chutes d'Iguazú restent l'attraction principale, mais l'annonce évoque aussi le Hito Tres Fronteras, point de vue sur le Paraguay, le Brésil et les fleuves Paraná et Iguazú, ainsi que de petites chutes d'eau où il est possible de se baigner.

Postuler

Pour postuler, les candidats doivent créer un profil sur Workaway et envoyer leur candidature. Ils peuvent consulter au préalable les conditions détaillées de l'expérience ainsi que les avis laissés par d'autres volontaires ayant déjà séjourné dans l'établissement.