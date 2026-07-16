Six tonnes, cinq siècles d'existence et 50 mètres suspendus dans les airs : comment cet olivier centenaire a-t-il atterri intact dans un jardin espagnol ? Le prix de l'opération donne le vertige.

Une grue de grand tonnage, un camion gondole et une opération jugée hors du commun : dans la Communauté valencienne, en Espagne, une entreprise de paysagisme a déplacé un olivier multicentenaire pour en faire la pièce maîtresse d'un jardin résidentiel. L'arbre, âgé de cinq siècles et pesant six tonnes, a parcouru 50 mètres avant de trouver sa place définitive.

L'opération, menée par la société Jardines con Vida, basée à Valence, a rapidement suscité un fort engouement sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la manœuvre ne passe pas inaperçue : soulever un tronc de cette taille au-dessus d'une propriété exige une précision que peu de chantiers paysagers réclament d'ordinaire.

Combler le vide laissé par un pin abattu

Tout est parti d'un accident naturel. Une tempête de pluie et de vent avait abattu le pin qui occupait jusque-là cet emplacement du jardin, endommageant sérieusement le reste de la végétation aux alentours. L'espace vide laissé par sa chute devait être comblé, et les paysagistes ont choisi de le remplacer par un olivier, espèce méditerranéenne qu'ils jugent plus résistante et plus emblématique, garantissant selon eux la continuité de la végétation locale.

Le client avait personnellement sélectionné l'arbre dans une pépinière, un mois avant l'opération, pour s'assurer qu'il correspondait à l'esthétique recherchée pour sa maison. L'olivier a finalement été installé à 50 mètres de la résidence.

Le déplacement d'un tel spécimen ne s'improvise pas. Une grue de grande capacité a soulevé l'arbre au-dessus de la propriété, tandis qu'un camion gondole, équipement spécialisé indispensable pour ce type de transport, a permis de le déplacer sans endommager sa structure racinaire ni son tronc.

Les opérateurs ont dû conserver la terre autour des racines avec une précision chirurgicale, condition jugée essentielle pour la survie de l'olivier dans son nouvel emplacement. « On ne fait pas ça tous les jours », a résumé l'équipe de paysagistes valenciens.

Source : compte Instagram @jardinesconvida

Un marché où les prix grimpent vite

L'opération n'a pas donné lieu à la communication d'un chiffre officiel. Mais le marché des arbres historiques obéit à une logique connue : le prix dépend de l'âge de l'arbre, de l'épaisseur de son tronc, de son état de conservation et de la complexité logistique du transport depuis la pépinière d'origine, rapporte le média argentin La Nacion.

Les jeunes oliviers restent relativement accessibles.

Les spécimens centenaires, eux, dépassent facilement les 1 000 euros, un montant qui grimpe encore avec les frais de transport et de plantation.

Pour les arbres millénaires pouvant atteindre 10 tonnes, le prix d'achat à la source dépasse déjà les 10 000 euros, et peut être multiplié par dix une fois l'arbre installé définitivement à destination.

En Communauté valencienne, le jardin n'est plus perçu comme un simple espace vert mais comme une extension de la maison, pensée pour vivre, profiter et partager. C'est dans cette logique que Jardines con Vida construit ses projets : une première étape consiste à analyser la personnalité et le mode de vie du client, avant une phase de visualisation en 3D qui permet au propriétaire de voir le résultat final avant même le début des travaux.