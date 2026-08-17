Près de 3000 ordinateurs Apple quasiment neufs, écrasés puis enterrés dans le désert de l'Utah. Fisc, image de marque, gaspillage : l'histoire méconnue derrière cet enterrement reste hallucinante, presque trente ans après.

En septembre 1989, des camions chargés d'environ 2 700 ordinateurs Apple Lisa ont pris la direction d'une décharge protégée à Logan, dans l'Utah. Les machines étaient quasiment neuves et beaucoup fonctionnaient encore. Sur place, des engins lourds les ont écrasées puis enterrées, pour qu'aucune ne puisse jamais réapparaître sur le marché.

L'Apple Lisa avait pourtant fait figure de révolution. Lancée en 1983, elle comptait parmi les premiers ordinateurs commerciaux à intégrer une interface graphique complète, avec fenêtres, icônes et navigation à la souris. Mais son prix de lancement, 9 995 dollars, une somme qui équivaudrait à plus de 30 000 dollars, l'a réservée à une poignée d'entreprises fortunées.

Un an plus tard, Apple sortait le Macintosh à 2 495 dollars, soit environ le quart du prix de la Lisa. Plus compact et pensé pour un public large, il a rapidement vidé la Lisa de son attrait commercial, laissant l'entreprise avec des stocks d'invendus sur les bras.

Un revendeur avait racheté les stocks pour les moderniser

C'est là qu'intervient Bob Cook, entrepreneur fondateur de Sun Remarketing, une entreprise spécialisée dans la revente de produits technologiques. Il avait déjà connu le succès en écoulant des Apple III invendus. Fort de cette expérience, il rachète à Apple 7 000 exemplaires de Lisa restants, à prix soldé, dans l'idée de les moderniser puis de les revendre sous le nom de « Lisa Professional », raconte Diario Uno.

Cook et son équipe investissent 200 000 dollars dans ces améliorations : nouvelle unité de disquette, mémoire vive renforcée, disque dur revu et installation d'une version plus récente du système d'exploitation Macintosh. Le relancement était prêt à démarrer.

Mais le contrat de vente conclu avec Apple contenait une clause permettant à l'entreprise de récupérer les machines à tout moment. Apple l'a activée en 1989, juste avant que les Lisa Professional rénovés n'arrivent en rayon. Bob Cook n'a pas cherché à s'opposer juridiquement à Apple. Son investissement s'est évaporé en quelques jours à peine.

Deux raisons expliquent la décision d'Apple. D'abord un motif fiscal : comptabiliser ce stock comme une perte permettait à l'entreprise de bénéficier, selon les règles en vigueur à l'époque, d'avantages liés à l'élimination de biens invendables. Ensuite, un enjeu d'image de marque : Apple ne voulait pas voir des milliers de machines obsolètes bradées sur le marché, au risque de concurrencer directement le Macintosh, alors en pleine ascension.

Le cas rappelle celui, resté célèbre, de l'enterrement des cartouches du jeu vidéo E.T. the Extra-Terrestrial d'Atari, autre naufrage marquant de l'industrie technologique. Contrairement à cet épisode, la décision d'Apple a été critiquée pour son gaspillage : un meilleur traitement aurait permis de recycler ces ordinateurs plutôt que de les broyer.

L'Apple Lisa est devenue une pièce recherchée par les collectionneurs et un jalon dans l'histoire de l'informatique personnelle. Les rares exemplaires ayant survécu à la décharge de Logan se négocient désormais à plus de 10 000 dollars pièce.