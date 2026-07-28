Six heures à cheval, un mètre de neige, 18 vaches piégées en pleine cordillère. Comment ce gardien de troupeau argentin a-t-il réussi à toutes les sauver sans en perdre une seule ?

Roberto Ávila, gardien de bétail de montagne dans la haute cordillère de Malargüe, a mis six heures à cheval pour rejoindre ses 18 vaches, piégées par une tempête de neige, avant d'entreprendre le trajet du retour. L'opération s'est conclue avec succès : la totalité du troupeau a été retrouvée et reconduite en sécurité, confirme le média TN.

Les bêtes étaient restées bloquées dans un secteur élevé après le passage du temporal, entourées de neige et incapables de s'alimenter. « Nous sommes de retour au poste maintenant. Tout va bien ; Dieu merci, nous avons réussi à les faire sortir. », a écrit Roberto Ávila dans un message envoyé via WhatsApp, une fois l'opération terminée.

Source : Roberto Ávila

Six heures pour parcourir quelques kilomètres

Le gardien de bétail est parti à l'aube, accompagné de plusieurs chevaux et de son chien. La neige dépassait un mètre de hauteur par endroits, transformant ce qui aurait été, en temps normal, un trajet de routine en une véritable expédition. Le parcours a compris environ une heure de marche sur des secteurs où le sol restait visible, puis trois à quatre kilomètres à travers la neige accumulée jusqu'au corral où se trouvaient les vaches.

Les chevaux, habitués au terrain, ont ouvert la trace dans la neige profonde pour permettre le passage du reste de la troupe. « Les chevaux connaissent l'endroit, ils vont devant en ouvrant le chemin », a expliqué Ávila.

Une fois les bêtes localisées, la phase la plus difficile restait à venir : les faire marcher en sens inverse, là où la neige est moins profonde et où elles peuvent encore trouver de quoi se nourrir.

Roberto a résumé l'opération dans un message : « J'ai récupéré les 18 vaches avec l'aide des chevaux et la compagnie de mon chien».

Il en est à son deuxième hiver dans cette montagne, située à environ 37 kilomètres à l'ouest de Las Loicas, une petite localité du département de Malargüe, à l'extrême sud de la province de Mendoza, proche de la frontière avec le Chili, en suivant la route provinciale 226 vers le col international Vergara.

Avant l'arrivée de la neige, il avait réussi à faire descendre l'essentiel de son troupeau. Seules 18 vaches sont restées isolées lorsque la tempête a fermé tous les accès.

Dans cette zone de haute montagne, les hivers apportent chaque année des chutes de neige intenses, des températures sous zéro et des routes souvent impraticables pendant plusieurs jours. Les gardiens doivent anticiper : stocker du bois de chauffage, du carburant, de la nourriture pour eux-mêmes et des réserves pour leurs bêtes avant que l'hiver ne s'installe.

Le sauvetage mené par Roberto Ávila s'est déroulé pendant l'une des tempêtes de neige les plus importantes des dernières années dans la cordillère mendocine. D'autres épisodes récents ont marqué la région : un fort temporal a touché Mendoza, San Juan et Catamarca, avec des zones isolées comptant jusqu'à quatre mètres de neige, tandis que 23 personnes ont dû être évacuées en haute montagne à Mendoza en raison d'intenses chutes de neige.