Sur l'île de Taïwan, environ 36 000 km², se dresse « L'Épée céleste de la rivière Da'an », le plus grand arbre d'Asie orientale. Il mesure 84,1 mètres et appartient à l'espèce sapin de Taiwania. Sa hauteur a été confirmée au début de 2023.

Un projet scientifique qui prend de la hauteur

Depuis 2014, une équipe réunissant chercheurs, grimpeurs professionnels et bénévoles cartographie les forêts de Taïwan. En 2022, 372 bénévoles ont pris part à ce travail. Il a débouché sur la publication de la « carte des arbres géants de Taïwan » fin 2022, rapporte Sciencepost.

Face au relief escarpé de l'île, l'équipe a associé la technologie LiDAR à la vérification de terrain par les bénévoles, qui corrigeaient les erreurs de l'algorithme. La carte recense 941 arbres géants de plus de 65 mètres. Ces forêts primaires comptent parmi les grands puits de carbone, et leur préservation est un enjeu pour la planète.

Où se cache le plus grand arbre de Taïwan ?

Taïwan compte 258 sommets de plus de 3 000 mètres, dans un relief de vallées abruptes et de pentes raides. Ce terrain a protégé des forêts primaires de l'exploitation industrielle entre 1912 et 1991. En 2014, la première expédition officielle a mesuré les « Trois Sœurs de Cilan », dont la plus haute atteint 69,3 mètres.

Le sujet a gagné une audience internationale en 2017, lorsque des grimpeurs australiens ont diffusé des photographies complètes. En 2020, l'association de la technologie et de l'engagement citoyen a affiné le repérage des arbres géants sur l'île.

Ce que font les forêts de Taïwan pour le climat

Les forêts de Taïwan, dont celle de « L'Épée céleste », affichent une densité de carbone élevée, estimée à 1 384,5 Mg C ha⁻¹. Cette valeur est comparable à celle des forêts primaires les mieux préservées du monde et les place parmi les grands puits de carbone. Un seul de ces arbres stocke autant de carbone qu'un peuplement entier d'arbres de taille moyenne, ce qui pèse dans la régulation du climat.

Ces forêts restent pourtant fragiles. La sécheresse, les typhons et le braconnage d'arbres anciens menacent leur avenir.