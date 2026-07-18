Un vieux boîtier photo qui dort dans votre grenier ? Il pourrait valoir plus de 6 000 euros. Certains modèles des années 60 s'arrachent aujourd'hui à prix d'or, à condition de connaître les bons signes.

Un boîtier noir, deux optiques, et parfois plus de 6 000 euros à la revente. Les appareils photo vintage des années 1960 attirent de plus en plus les collectionneurs, et certains modèles s'échangent aujourd'hui à des prix qui dépassent largement leur valeur d'origine.

Le marché vintage gagne du terrain en France, dans la mode, l'ameublement ou l'automobile. Les objets « high-tech » des années 1960-1970 n'échappent pas à cette tendance. Avant de les jeter, mieux vaut donc regarder d'un peu plus près ce qui traîne dans les caves ou les greniers familiaux : certains appareils photo oubliés depuis des décennies valent une petite fortune.

Les marques recherchées

Selon L'Internaute, la marque tchèque Flexaret compte parmi les plus recherchées lorsque les appareils sont en bon état. Reconnaissable à sa silhouette rectangulaire noire munie de deux optiques, elle a vu son premier modèle sortir en 1939, avant que la production ne s'arrête dans les années 1970. Sept générations se sont succédé.

Le modèle Flexaret VI, fabriqué entre 1961 et 1967, est aujourd'hui le plus prisé des collectionneurs. Sur eBay, un exemplaire presque neuf est proposé à 387 euros. La génération suivante, le Flexaret VII, se négocie à un prix très proche : 385 euros.

La marque allemande Rolleiflex, plus connue, se revend elle encore plus cher. Certains de ses modèles, pourtant utilisés et légèrement rayés mais toujours fonctionnels, sont proposés à plus de 6 200 euros. Vendue jusque dans les années 1990, Rolleiflex doit sa réputation à la qualité de ses images, à sa précision et à des mécanismes jugés impressionnants pour l'époque.

Vérifications avant la vente

Avant de mettre en vente un vieil appareil, un point mérite d'être vérifié : l'absence de traces de condensation ou de champignons, deux défauts capables d'altérer la qualité des photos. La poussière, en revanche, ne pose pas de problème, tant qu'elle n'affecte pas les images produites.