Dix mois de fermeture, 90 minutes d'attente habituelles et un chantier jamais vu depuis 2007 : Crush's Coaster va-t-il rouvrir avec des files encore plus longues ? Les détails valent le coup d'œil.

Disneyland Paris annonce la fermeture de Crush's Coaster, l'attraction qui affiche le plus de temps d'attente du parc. Le rideau tombera le 7 septembre 2026, pour une réouverture prévue à l'été 2027, soit près de dix mois d'interruption.

L'attraction, installée dans Disney Adventure World, plonge les visiteurs dans le courant est-australien du Monde de Nemo depuis son ouverture en 2007. Sa popularité ne s'est jamais démentie, au point de devenir un problème d'exploitation : le débit horaire reste structurellement limité, et les files d'attente dépassent très régulièrement 90 minutes.

Le tracé de la montagne russe ne sera pas modifié, seule la colonne vertébrale technique sera revue. Les temps d'attente pourraient donc rester tout aussi longs, voire s'allonger, une fois l'attraction rouverte.

Automates, capteurs et rails changés en profondeur

Ce chantier est présenté comme le plus important mené sur Crush's Coaster depuis son inauguration. Les automates de sécurité et les calculateurs de zone seront remplacés dans leur intégralité, tout comme certains systèmes de commande, les capteurs et les équipements de communication. Certaines portions de rails soumises à de fortes contraintes mécaniques seront elles aussi changées.

Le projet se déroule en deux temps : d'abord les évolutions techniques, puis une campagne de tests et de validations jugée indispensable avant toute réouverture au public. En parallèle, les décors seront nettoyés, repeints et réparés, avec pour objectif de préserver l'immersion dans l'univers du Monde de Nemo. Disneyland Paris affiche l'ambition de garantir l'exploitation sereine de l'attraction pour les 15 prochaines années.

Ce n'est pas la première fois que Crush's Coaster ferme longuement ses portes : l'attraction avait déjà été interrompue pendant six mois en 2015. Cette fois, la coupure sera plus longue encore, à la mesure de l'ampleur des travaux annoncés.

Cette réhabilitation s'ajoute à une liste de grands chantiers menés ces dernières années sur les attractions les plus anciennes du parc de Marne-la-Vallée. Ratatouille : L'Aventure Totalement Toquée de Rémy a connu de lourdes interventions, la Twilight Zone Tower of Terror a fait l'objet d'ajustements structurels, et le parcours de Space Mountain a été mis aux normes environnementales avec un passage à l'éclairage LED.

Selon Disneyland Paris, la maintenance nocturne classique ne suffit plus, après une à deux décennies d'exploitation, à absorber l'usure infligée par des dizaines de milliers de passagers quotidiens.

La fermeture de Crush's Coaster intervient alors que Disney Adventure World traverse la plus importante phase d'agrandissement de son histoire. Après l'ouverture de la zone consacrée à La Reine des Neiges, avec son lac central, le parc prépare un land entièrement dédié au Roi Lion, sur plus de 30 000 m² près d'Adventure Bay.

Il doit accueillir une reconstitution du Rocher des Lions culminant à 37 mètres et une attraction aquatique retraçant l'histoire de Simba, avec une ouverture annoncée entre 2028 et 2030.